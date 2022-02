Tysk utøver med positiv koronatest

Det bekrefter pressesjef Stefan Schwarzbach i det tyske skiforbundet til NRK.

– Jeg kan bekrefte at minst en utøver fra vårt forbund har avlagt en positiv prøve. Det betyr ikke at konklusjonen er klar. Vi venter på prøve nummer to, og kanskje nummer tre, sier han.



Skiforbundet inkluderer hopp, kombinert, alpint, langrenn og skiskyting. NRK erfarer at det gjelder minst ett tilfelle i kombinert. Forbundet har varslet pressekonferanse fredag.



Det skjer dagen etter nyheten om at verdens beste kombinertutøver, Jarl Magnus Riiber, trolig mister hele OL på grunn av positiv test.



NRK kjenner ikke til hvilken utøver det er snakk om, men Tyskland er blant de hardeste konkurrentene. De har fire av de åtte øverste sammenlagt i verdenscupen, med treer Vinzenz Geiger som den største stjerna.



Tyskland tok fem av syv mulige medaljer i OL for fire år siden, med en trippelseier i storbakke-konkurransen som høydepunktet.