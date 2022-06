Northugs tidligere trener inn i langrennsteamet

Stig Rune Kveen (41) går inn i trenerteamet med hovedtrener Sjur Ole Svarstad. Han har tidligere trent Petter Northug.

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang og bli kjent med utøverne, Sjur Ole og de andre i støtteapparatet, sier Kveen til NRK.

Han forteller at det har vært en lang og grundig prosess han har vært gjennom, men er stolt og glad over at valget falt på ham. Første treningssamling er på Sognefjellet kommende helg, og der skal Kveen få oversikt over treningsgruppa, før han skal ta fatt på oppgaven mot å få norsk kvinnelangrenn opp på høyeste nivå, sammen med Svarstad.

– Jeg kjenner Sjur Ole litt fra før. Og det er en ekstra motivasjonsfaktor å hoppe inn i dette her, at jeg vet at Sjur Ole er veldig positiv og engasjert person. På så måte er vi ganske like, så jeg tror vi kommer til å jobbe godt for hverandre og skapet et godt miljø i gruppa, sier han.

Torgeir Bjørn mener det er viktig å få en trønder inn i trenerteamet til elitelaget. Kveen er bosatt på Meråker.

– Han var en av de største kandidatene til jobben. Særlig det at vi får en trønder inn i teamet, og har god kjemi med Svarstad, er det avgjørende her. Vi får et VM i Trondheim om snaut tre år, og mye av oppkjøringa vil bli i trondheimsområdet, sier Bjørn til NRK.