Northugs krise: – Håper det blir skirenn før VM

På nyttårsaften starter den 11. utgaven i Tour de Ski. For første gang i historien står ikke Petter Northug på startstreken i en tour-etappe.

Etter en skuffende sesongstart, avbrøt han konkurransesesongen 3. desember. Snart en måned er gått, og ennå har han ikke gjennomført en normal treningsøkt.

– Status akkurat nå er at han er i lett trening. Han går noen rolige turer på ski og trener styrke. Sånn sett er det litt framgang. Men han responderer fortsatt ikke hundre prosent på trening, sier trener Stig Rune Kveen til NRK på telefon fra Norge.

Dårlig humør da touren røk

Han hevder at elevens humør er i bedring, etter en svært tung periode før jul.

– Petter var ikke i godt humør da han innså at han ikke kom til å rekke Tour de Ski. Det var tungt i dagene fram mot deadline, bekrefter Kveen.

Nå er spørsmålet hvordan VM-formen skal reddes. Foreløpig er det ikke annet å gjøre enn å vente.

– Vi har en plan, men før Petter begynner å respondere på trening, er det bare å ta en dag av gangen, sier treneren.

– Planlegger han høyde før VM?

– Ja. Men han kan ikke dra til høyden før han har gjennomført en god treningsperiode hjemme, sier Kveen.

Kan tvinges til å velge

VM innledes med sprint 23. februar, altså om mindre enn åtte uker. Med en måned uten skikkelig trening, begynner tiden å bli knapp for Northug.

– Kan det bli aktuelt å satse alt på én distanse, for eksempel sprinten?

– Ja, men det er for tidlig å ta en sånn avgjørelse nå. Og vi går heller ikke ut med noen deadline for når en slik avgjørelse eventuelt må tas, for da står journalistene utenfor døra vår den dagen, påpeker Kveen.

– Når er Northug tidligst tilbake i skirenn?

– Det er veldig vanskelig å si. Vi håper han får gått skirenn før VM, sier Kveen – en uttalelse som sier mye om hvor uviss situasjonen er.

– Det er i hvert fall helt utelukket at han går skandinavisk cup i Lahti på nyåret og verdenscupen i Toblach etter Tour de Ski. Det kommer for tidlig, fastslår Kveen.

– Begynner å spøke

– Det begynner å spøke for Northugs deltakelse i VM. Han har ikke bare gått glipp av en treningsperiode, men også viktige konkurranser som er trening på det høyeste nivået, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Han understreker at Northug har egenskaper som gjør at han aldri kan avskrives.

– Men han er avhengig av å få gjennomført en god treningsperiode for å kunne lykkes i VM, fastslår Aukland.