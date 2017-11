Northug tvinges til å endre OL-planen

– Planen videre blir ... Vi må ta utfordringene som kommer. Vi må brette opp ermene og gyve løs på sesongen fremover, sier trener Stig Rune Kveen.

– Må dere legge sesongplanen på nytt?

– Ja … Ingen andre enn Northug selv vet hva som skal til for å lykkes. Oppskriften har vært å konkurrere mye, sier Kveen.

TRENER: Stig Rune Kveen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Etter vrakingen fra verdenscuprennene i Ruka er Petter Northug nødt til å legge om sesongen. Han skulle starte sesongen i Bruksvallarna, konkurrere på Beitostølen og kjempe mot verdenseliten i Ruka.

En god sesongstart skulle legge grunnlaget for suksess i OL, og la skikongen lade opp med samme suksessformel som tidligere.

– Hvis jeg er på det nivået jeg ønsker, så er jeg med i Ruka. Jeg er en av dem som skal ha senkede skuldrer på Beitostølen. Men jeg vet jeg må vise form der, sa Northug til NRK i september.

Nå har sykdom ødelagt de to første helgene, og Northug er vraket til rennene i Finland.

Må imponere i tøffe løyper

Etter verdenscuprennene i Ruka venter en helg på Lillehammer, et sted Northug sliter med å lykkes. Hans beste plassering er en sjetteplass. Løypene i OL-byen er tøffe, og passer ikke like godt for mannen med 15 mesterskapsgull.

– Hva må til for at Northug får grønt lys i verdenscupen etter Lillehammer?

– Han må vise at han er på nivå med alle andre i verdenstoppen, svarer Løfshus.

Dermed må Northug vise seg som en av verdens beste – på en arena der han slitter med å levere varene.

– Dette er selvfølgelig kritisk for Petter Northug. Det er ikke en optimal oppladning. Han må imponere i harde løyper som ikke ligner på OL-løypene, sier Fredrik Aukland.

– Alle løyper passer Petter Northug. Så går det slag i slag med verdenscup helt fram til midten av januar. Det blir masse muligheter, og jeg føler meg ganske trygg på at han kommer til å stå på startstreken i Pyeongchang, kontrer landslagssjef Vidar Løfshus.

LANDSLAGSTRENER: Vidar Løfshus vraket Northug. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Regner med resultater

Løfshus er trygg på suksess i Sør-Korea, selv om Northug må gå opp nye løyper for å nå toppen.

– Nå handler det om å legge forholdene best mulig til rette for Petter og vite at han er på det nivået han skal være. Da regner jeg med at resultatene triller på plass, sier Løfshus til NRK.

Landslagstreneren har allerede snakket med Stig Rune Kveen om veien videre.

– Nå er det en god treningsperiode fram til Lillehammer. Så får vi se hvilket nivå han er på. Forhåpentligvis er det nivået veldig høyt.