Røthe bekymret for barneidretten: – Jeg får litt vondt i magen

Alt har blitt dyrere den siste tiden. Matvarer, strøm og høyere renter har ført til at det har blitt mye trangere for mange flere. Det viser seg også i idretten.

Tidligere i mai skrev NRK at også folk med jobb og hus sliter med å betale for barnas idrettsaktiviteter. Klubbledere fra rundt omkring i landet fortalte at problemer med å betale medlemskontingenter og treningsavgifter er et økende problem.

Det er et problem Sjur Røthe har fått med seg.

– Jeg synes selvsagt det er kjedelig, og det er en vanskelig utvikling av idretten med profesjonalisering og sånn. Det er utfordrende. Man vil ha både toppidretten og breddeidretten, sier Sjur Røthe, og legger til:

– Jeg får litt vondt i magen når jeg ser unge, unge skiløpere med flere par ski på lokale skirenn.

Miljøet viktigst

NRK møter 34-åringen på rulleskiløypa i Stokke der han holder formen ved like. Vossingen, som vurderte å legge opp etter forrige sesong, er igjen klar for en ny sesong på langrennslandslaget.

Han skal jakte nye medaljer og forhåpentligvis inspirere enda flere barn og unge.

Sjur Røthe (til høyre) med bronsemedaljen fra ski-VM i Planica tidligere i år. Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger tok henholdsvis sølv og bronse. Foto: Heiko Junge / NTB

Det er en av grunnene til at han er opptatt av debatten om kostnader rundt barne- og breddeidrett.

En annen er det at han og samboeren Siv Emilie Løvvold ble foreldre i mars for to år siden og derfor kan han relatere til ønsket om at barna skal ha best mulig utstyr og få være med på det de vil, selv om det fortsatt kanskje er litt tidlig for sønnen Didrik.

– Fokuset må ligge på dem som ikke har midler eller mulighet til å være med. At det er viktigere å ha fokus på dem. De som har midler til å være med, de vil kunne være med uansett, sier han, og legger til at det er «en vanskelig balansegang».

Selv om han skjønner utstyrsjaget og ønsket om å ha det beste og nyeste, er han klar på at det ikke er nødvendig.

– Miljøet har betydd masse for min del. Jeg hadde verken det råeste utstyret eller noe sånt da jeg var ung, men jeg var veldig ivrig på at vi skulle være sammen, trene sammen og ha det sosialt. Det tror jeg er det aller viktigste.

– Mye skam

Marco Elsafadi i Norges idrettsforbund frykter, i likhet med Røthe, at idretten er i ferd med å prise seg ut.

Marco Elsafadi fra Norges idrettsforbund er bekymret for prisene i idretten, og tror det er mye skam knyttet til de høye kostnadene. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

– Den aller største barrieren er økonomi. Klarer du ikke å betale kontingenten så kommer du ikke. Det er veldig mye skam knyttet til det ikke å være i stand til å betale, sier han til NRK.

Han mimrer seg tilbake til da han var barn, og endte med å spille basketball i stedet for fotball. Nettopp på grunn av økonomi. Fotballen krevde at kontingenten var betalt, mens en ildsjel rundt basketballklubben lot Elsafadi og brødrene «betale» gjennom å være med på dugnader og utføre andre oppgaver.

– Jeg får helt vondt i magen av å tenke på å si nei til barn som ikke skal få trene fordi de ikke klarer å betale medlemskontingent og treningsavgift. Frykten er at det skal bli slik, sa May-Liss Ryan i Steinkjer Fotballklubb til NRK tidligere i mai.

Røthe peker på flere mulige løsninger for at ingen skal bli priset ut og at klubber og kretser rundt omkring skal slippe det Ryan frykter. Flere støtteordninger, gjenbruk og fokus på idrettsglede og aktivitet fremfor utstyr og stil, er blant dem.

– Det viktigste fokuset må være på at en skal ha lyst til å skape motiverte unge til å være med lengst mulig, sier han.