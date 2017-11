– Siste nytt er at vi dessverre holder Petter hjemme fra Beitostølen. Han kommer ikke til å gå skirenn, dessverre, sier Kveen til NRK.

Det har vært høyst usikkert om Northug kom til start under sesongåpningen på Beitostølen denne helgen.

NORTHUG-TRENER: Stig Rune Kveen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Torsdag ble det kjent at en småsyk Northug var uaktuell for fredagens 15 kilometer, men samtidig hadde Kveen et håp om en senere ankomst.

«97 prosent»

Nå viser det seg altså at Northug må bli hjemme hele helgen.

– Han sliter med en lett forkjølelse og er snørrete. Vi har pratet med lege i dag, og det eneste riktige er å ha is i magen og bli 100 prosent frisk igjen, sier Kveen.

Treneren understreker at Northug er «97 prosent» og føler seg i god form – kroppslig.

Mister Ruka?

Nå er det store spørsmålet om Northug også mister verdenscupåpningen i Ruka siden trønderen ikke får muligheten til å kvalifisere seg på Beitostølen.

Landslagssjef Vidar Løfshus har allerede uttalt at Ruka «henger i en tynn tråd».

I tilfelle må Northug vente helt til verdenscuprennene på Lillehammer.

– Vi håper å se han før det, sier Kveen.

– Petter hadde et stort ønske om å gå her, og han ønsket å vise seg frem. Men dessverre får vi ikke gjort noe med en forkjølelse, sier treneren.

Landslagstrener Tor-Arne Hetland ønsker foreløpig ikke å kommentere Northugs sjanser.

– Vi tar ut laget til Ruka mandag klokken 12.00, sier Hetland.

– Han har trent godt i år, og når han er frisk og rask, vet vi hva han kan, sier landslagstreneren.