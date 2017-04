Northug forlenger sesongen: – Blir trigget av startnummeret

– Han er en konkurransemann som elsker å konkurrere. Han blir trigget av å få på seg startnummeret, sier Northug-trener Stig Rune Kveen.

Mens de aller fleste skiløpere tar seg litt velfortjent ferie i disse dager, gjør Petter Northug det motsatte. 31-åringen har lagt bak seg en vanskelig sesong med uvanlig få skirenn, og ser ut til å ville bruke de siste ukene med snø for alt det er verdt.

Vil holde i gang kroppen

Denne uka har Northug reist helt til Sibir for å konkurrere. Der skal han gå Ugra Ski Marathon, og møter blant andre Sergej Ustjugov - russeren som var de norske løpernes tøffeste konkurrent i vinter.

Northug-trener Stig Rune Kveen sier Northug ønsker å holde kroppen i gang også nå som sesongen er over. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Northug gir seg ikke der. Nå har han også meldt seg på det 50 kilometer lange skirennet Fossavatn Ski Marathon, som arrangeres på Island den 29. april. I tillegg både har og skal han delta i flere mindre renn. Rennene går han for å sikre seg god trening også i denne perioden av året.

– Disse løpene bidrar til å holde i gang kroppen, og utnytte de fine skiforholdene man har på denne årstiden. Løperne er inne i en avkoblingsfase nå i april, og det er ulikt hvordan de bruker denne tiden, sier Kveen.

På Island kan Northug også få med seg en annerledes opplevelse. Rennet han skal gå der er kjent for å være helt spesielt. Man går 50 kilometeren gjennom den islandske naturen, med alt av vær, vind og spektakulære omgivelser det byr på.

Tett program

Mye tyder på at Northug er svært motivert etter den skuffende VM-sesongen, som ble ødelagt på grunn av en overtrening i høst.

Han har nemlig hatt et tett rennprogram etter at verdenscupsesongen ble avsluttet. Northug vant Flyktningrennet i helga som var, og han vant også Storlirennet i slutten av mars. I tillegg har Northug deltatt i Kulåssprinten i Sarpsborg, Kobberløpet i Nordland og NM del to.

Men Kveen understreker at Northug også kommer til å få det han trenger av avkobling.

– Man skal ikke se bort fra at han tar seg en tur til varmere strøk, eller dukker på ett eller annet påskieskirenn også, sier treneren.