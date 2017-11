Northug er syk - vurderer å droppe Beitostølen

– Han er forkjølet og det er usikkert om han stiller til start på Beitostølen i helga. Det er en vurdering på om han er frisk nok, og om det er lurt å gå med tanke på resten av sesongen, sier trener Stig Rune Kveen.

Det store spenningsmomentet inn mot den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen, har vært om Petter Northug kom til å prestere der.

Han har tidligere fått beskjed av landslagstrener Tor Arne Hetland om at han bør på pallen hvis han skal kvalifisere seg til første verdenscuprenn i Finland.

– Forventer at han blir behandlet likt

Nå tyder mye på at den sjansen ryker.

– Er dere inneforstått med at Northug da kanskje ikke blir tatt ut til å gå i Finland?

Northug-trener Stig Rune Kveen sier Northug har utsatt reisen til Beitostølen, og det virker lite trolig at han kommer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi skjønner at det er vanskelig å ta ut en løper som ikke har gått på Beitostølen, men fra og med mandag er Petter landslagsløper igjen. Da forventer vi at han blir behandlet likt med de andre landslagsløperne. Han har lyst til å gå i Finland dersom han føler seg frisk, og mener det er en minitour som passer ham bra, sier Kveen.

Langrennssesongen åpnes fredag, med 10 kilometer klassisk for kvinnene og 15 kilometer for herrene.

Northug kommer uansett til å bli tatt ut til verdenscuprennene på Lillehammer i starten av desember, men ønsker seg flest mulig konkurranser før OL.

– Har følt seg bra

31-åringen hadde som kjent en tung sesong i fjor, og dette er grunnen til at han nå er nødt til å overbevise landslagssjefen om at han er god nok.

NRK-ekspert Fredrik Aukland mener veien videre kan bli tung dersom Northug ikke får gå verdenscupen i Kuusamo.

– Da må Northug gå på Lillehammer i nasjonal kvote. Der er det en 30 kilometer med skibytte som passer han godt. Men det er en veldig tøff løype som stiller store krav til at man har god form. Så det blir ingen enkel vei for Petter Northug for å komme seg videre, for å finne veien til OL, sier Aukland.

Northug skulle egentlig ha gått skirenn i svenske Bruksvallarna forrige helg, men trakk seg også fra den konkurransen.

– Kroppslig har Petter følt seg bra etter samlingen i Bruksvallarna, men han har en forkjølelse nå som gjør at han ennå ikke har dratt til Beitostølen, sier Kveen.