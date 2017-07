Norske Sonja Drangsholt tok VM-gull – for USA

I helgen vant Drangsholt og USA VM i amerikansk fotball for damer. I finalen ble Canada slått 41–17.

– Det var kjempegøy. Hele laget ga alt, og det var en helt utrolig opplevelse, forteller Drangsholt på telefon fra USA.

Knallharde dager

Det har vært noen harde uker for 21-åringen fra Tveit utenfor Kristiansand. I perioden før VM hadde de en knallhard oppkjøring for å få lagt slagplanen før VM.

– Det var tre treninger og fire møter hver dag. Det var tunge dager mentalt og fysisk, forteller Drangsholt.

GULL: Sonja Drangsholt jubler med gullmedaljen. Foto: Annette Drangsholt

Treningen ga resultater; i første kamp ble Mexico slått 29–0. Deretter ble Finland rundspilt med 48–0 før Canada fikk deng i finalen.

– Det har vært et hardt kjør, men det har vært det. For fire år siden bestemte jeg meg for å jobbe hardt for å komme inn på Team USA (landslaget), og det har vært fire år med hard jobbing, forteller 21-åringen.

Hun har tidligere spilt for Kristiansand Gladiators.

– Tror ikke det har gått inn på meg at jeg er verdensmester.

Drangsholt spiller linebacker i forsvar, og har som jobb å stoppe motstandernes angrep. Hun spilte alle kampene i VM.

– Det er helt sykt at jeg kommer fra lille Norge og tar VM-gull for USA. Jeg tror ikke det har gått inn på meg at jeg er verdensmester. Jeg tenkte ikke over hvor stort det er før jeg satt på flyet på vei hjem til Chicago, sier Drangsholt til NRK.