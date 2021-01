Norske skiskyttere vinner rekordmye: – Kan være skadelig

– Jeg håper ikke vi gjør skiskyting kjedelig for de andre nasjonene, sier Tiril Eckhoff.

30-åringen har med sine fire seire bidratt sterkt til at Norge har dominert mer enn noen gang tidligere så langt denne sesongen. Det er faktisk blitt norsk seier i hele 15 av 22 individuelle renn.

Det slår klart rekorden fra både 2010/11 og 2019/20, da Norge hadde 12 seire på like mange forsøk.

– Vi skulle gjerne hatt et fjerde trinn på pallen til en utlending, men dette er idrett og det er knallhardt. I det siste har det vært nordmenn, dessverre for utlendingene, men bra for oss, mener Sturla Holm Lægreid, som også står med fire seire.

TRIPPEL JUBEL: Etter 11 individuelle løp har de norske skiskytterkvinnene sju seire. De hadde like mange på samme tid i fjor. På sprinten i Hochfilzen vant Tiril Eckhoff foran Ingrid Tandrevold og Marte Olsbu Røiseland. Foto: Matthias Schrader / AP

– Ikke veldig bra

Norge har også 15 individuelle pallplasser, i tillegg til seirene, og det har vært trippelt norsk hele fire ganger. Fire herrer og to kvinner topper også sammenlagtcupene.

NRKs ekspert peker på flere grunner til at laget er så dominerende.

– På herresiden så har man fått opp et par unggutter som har satt trykk i systemet og utfordrer de etablerte. Det er ulike vinnere. Norge trener best i verden og har et fantastisk støtteapparatet og smøreteam, sier Ola Lunde.

Men skiskytterne ønsker seg ikke resultatlister man har sett i langrenn flere ganger, der Norge har mange inne på topp 10.

– Det er ikke veldig bra. Man ser hvordan det ser ut i langrenn, at det er færre som ser på når det er få nasjoner i toppen og de fyller nesten hele topp 10-lista, men helt sånn er det ikke. Og jeg tror det ikke blir det heller, siden det er skiskyting vi holder på med. Det er mer som spiller inn, og veldig mange som kan stå på pallen, mener svenske Elvira Öberg.

– På sikt kan det være skadelig for sporten, men vi skal ikke lenger tilbake enn til VM hvor Frankrike var fantastisk gode, så vi får ikke bli for høye på oss selv heller, mener Lunde.

LEDER TOTALT: Johannes Thingnes Bø vinner mindre enn tidligere, men med to seire og fem pallplasser så leder han verdenscupen. Foto: BARBARA GINDL / AFP

At det ikke ble seier på noen stafettene søndag, synes faktisk den norske sportssjefen var helt greit.

– Det betyr mye at andre vinner, for vi har sagt det selv at det ikke er bra når én nasjon blir for fremtredende. Vi fikk spennende stafetter, og det er bra at Russland og Frankrike får en seier. Det er helt topp, mener Per Arne Botnan.

Tror ikke på VM-dominans

For frykten er at interessen synker i Europa, spesielt hos skiskytterstormakter som Tyskland og i nettopp Russland.

– Nei, eller kanskje det gjør det? Det er ikke sikkert alle liker å se at vi vinner så mye, sier Eckhoff.

– Vi har bare én verdenscupseier, og det er vi ikke fornøyd med. For sporten er det alltid bedre at man har mange nasjoner som gjør det bra, og ikke bare én, sier tyske Benedikt Doll.

– Jeg skal ærlig innrømme at jeg gjerne skulle sett flere nasjoner i toppen. Så da Arnd (Peiffer) vant i Hochfilzen ble vi veldig glade, for vi liker at tyskerne gjør det veldig bra og er i toppen, for vi vet det skaper interesse i andre europeiske land. Men vi kan ikke prøve å gjøre det dårligere heller, sier Johannes Dale.

Lunde advarer derimot dem som tror den norske nasjonalsangen vil spilles daglig under VM. Han tror heller ikke på triple seierspaller.

– Det har ikke vært så høyt nivå på de norske der tidligere, og jeg tror en del utlendinger vil toppe formen og satse alt på mesterskapet. Så det blir ikke så lett å ta gullene i VM som det ser ut akkurat nå, spår NRK-eksperten.