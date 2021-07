Norske seglarar forbanna etter kollisjon: – Heilt «crazy» forhold

– Det var kaos, seier Marie Rønningen til NRK.

Dei norske seglarane konkurrerer i 49er FX i dei olympiske leikane, og under andre segling tysdag, blei det dramatisk.

Då seglbåten skulle runde første bøye, hamna Helene Næss i vatnet. Sekund seinare kom den tyske båten beståande av Tina Lutz og Susann Beucke seglande i full fart retning den norske båten, og dei krasja.

Segla kilte seg saman, og det tok tid før dei lausna frå kvarandre att.

Til slutt enda den norske båten i mål over fem minutt bak vinnarbåten Storbritannia – og no er frustrasjonen høg.

Vurderte protest

Årsaka til at Helene Næss hamna i vatnet, var fordi tauet på trapesen ikkje festa seg slik som det skulle.

Men at tyskarane krasja i dei, meiner dei norske jentene har samanheng med at den tyske båten gjorde noko som var ulovleg.

– Rett før eg hamna i vatnet, gav vi beskjed om at det ikkje var plass på innsida av oss. Det er reglar på når det er nok plass eller ikkje, og det meinte vi dei ikkje hadde. Så då eg klarte å løyse meg ut, gjekk båten opp mot vinden og mot tyskarane, som ikkje burde vere der, forklarer Næss.

DRAMA: Den tyske båten smalt rett inn i dei norske kvinnene. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Sinnet koka mellom konkurrentane på det tidspunktet, og begge meinte at motsett ende gjorde feil.

– Vi skreik «protest» til dei. Det var det einaste vi sa, for vi meinte dei hadde feil. Dei ropte det til oss òg, det gjekk begge vegar. Dei var misfornøgde over at vi krasja i dei, seier Rønningen.

– Meiner de at den tyske båten braut reglane?

– Ja. Vi vurderte om vi skulle legge inn ein protest, men det er ein situasjon som kan gå begge vegar. Vi meiner at tyskarane ikkje burde vore på innsida av oss, men det er jo min feil at båten spinn opp. Det tek mykje tid med ein protest, og difor vel vi å ikkje gjere noko med det, seier Næss.

Tyske Tina Lutz ser situasjonen annleis:

– Eg synest vi var klart innanfor. Eg synest det openbert var deira feil, seier Lutz til Aftenposten.

Heldigvis kom dei norske kvinnene og seglbåten seg ut av situasjonen i god behald.

– Vi var litt stressa for båten, for det smalt ganske greitt då dei trefte oss, men både vi og båten har det fint, forsikrar Næss.

SLEIT: Enda meir irriterande var det at dei store vindkasta fekk båten til å kantre i store delar av løpet, fortel jentene. Her heng Næss utanfor båten. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Aldri segla i slikt vêr før

Under seglekonkurransen var ein vitne til store bølgjer og kaotiske forhold i Sagami-bukta, ei dryg time køyring sørvest frå Tokyo sentrum.

Det var nemleg venta tyfon i Japan denne veka, men no er varselet justert ned til tropisk storm.

Likevel har jentene fått erfare korleis ein slags tyfon kan påverke vêrsystema i både luft og vatn.

– Vi kjente mykje på den i dag. Den har gjort at det er ustabile vêrsystem her, for vi er heilt ute på kanten. Vi har vore her veldig mykje i tidlegare år, kanskje fem månadar til saman, og aldri seila i denne vindretninga før. Det er det tyfonen som gjer, seier Næss og fortset:

– Det har vore ganske «crazy» forhold for oss i dag. Vinden kjem i alle retningar, det er svell i havet, mykje action og veldig ustabile forhold.

Discovery sin kommentator Bjørnar Erikstad gjekk så langt og kalla det «kamikaze»-forhold.

Det kan Rønningen støtte opp om, men ho er ikkje nervøs for tyfonvarselet.

– Vi kjenner oss trygge på at vi handterer alle forhold vi blir sendt ut i. Viss Japan sender oss ut, så er det innanfor. Vi er ikkje stressa for at det heiter tyfon eller ikkje, vi tar den vinden som er der ute, avsluttar ho.