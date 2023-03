Norske hoppere raser etter «forskjellsbehandling»: – Jeg har tallene på det

Halvor Egner Granerud kunne juble for nok en seier i Vikersund, og økte forspranget i Raw Air-sammendraget. Han jublet som en villmann ute på sletta, mens for flere av de andre nordmennene var det alt annet enn smil å spore.

Johann André Forfang var mektig irritert etter dagens renn.

– Når man er i tidlig startfelt bryr de seg ikke om hvilke konsekvenser det får for en utøver som har dårlige forhold. Så er de mer nøye mot de som kjemper i sammendraget, sier en sønderknust Forfang til NRK etter den første skiflygingskonkurransen i Vikersund.

Han fortsetter:

– Jeg føler jo at jeg selv kjempet i sammendraget, så i dag føler jeg ikke at jeg ble behandlet rettferdig.

OPPGITT: Johann André Forfang stormet ut av målområdet og gjennom mixed sone etter andre omgang. Foto: Geir Olsen / NTB

Nordlendingen ble sluppet fra bom 10 i andre omgang, og landet på 173,5 meter. Det ble sjanseløst da første hopp var på 175 meter, til tross for at Forfang selv følte at han leverte to gode hopp.

– Jeg gjør to veldig gode hopp, så det var ikke opp til meg. Istedenfor å få til noe ordentlig forløsende, kommer det heller en smekk i trynet. Det begynner å bli tungt å ta de støytene gang på gang, sier Forfang.

Nå retter han pekefingeren mot juryen, og får støtte av lagkamerat og ekspert.

– Spill for galleriet

– Får du den behandlingen ofte?

– Ikke bare føler jeg det, jeg har tallene på det og. Jeg snakket med han som styrer lyset, og han er fullstendig klar over det. Han skjønner ikke hvordan det går an, for han gjør ikke det med vilje, men sånn har det blitt, sier Forfang videre.

Han mener at juryen med vilje ødelegger for utøvere som ikke er høyest på listene. Det til tross for at renndirektør Sandro Pertile foran hver konkurranse understreker at de skal ta seg god tid før de slipper utøverne av bommen.

– De sier alltid at de skal ta seg tida til det, men jeg har ennå til gode å se det, sier Forfang.

– Er det løgn?

– Spill for galleriet.

Nå er Forfang mektig lei.

– Jeg ser hundretusenlappene fly. Det er utrolig bittert.

TUNGE FORHOLD: Daniel André Tande var også sint på juryen. Han føler han ofte får dårlige forhold. Foto: Geir Olsen / NTB

Kjenner på det samme

Daniel-André Tande måtte også bite i det sure eplet da han måtte sette utfor under vanskelige forhold.

Det summerer opp sesongen for hans del, mener han.

– Jeg har vært mye frustrert denne sesongen her. Mer enn det trenger jeg ikke å si. Jeg føler det har vært mye stang ut i vinter i perioder jeg har begynt å hoppe på ski igjen. Da blir det vanskelig å jobbe konstruktivt videre, når man føler man gjør gode hopp, men så viser resultatlista det motsatte. Da blir det vanskelig å holde motet oppe, sier Tande.

Han mener at trenden er påfallende.

– Det er frustrerende å være på den siden av det som føles er litt for ofte, sier Tande.

Må løfte blikket

NRK-ekspert Johan Remen Evensen har full forståelse for at Forfang kjenner på negative følelser.

– Jeg skjønner at han er sur, han har hoppet bra i det siste. Det er sjanseløse forhold, sier Evensen til NRK.

Han synes det er interessant at de beste sjelden havner i skvis.

– De beste har ikke dårlige forhold, de. Da kan man stille spørsmålet om det er utøverne eller forholdene? Er man blant de beste så blir man passa bedre på. De ikke så kjente blir sluppet tidligere når de er innenfor korridor, sier Evensen.

Svarer på kritikken

Borek Sedlak, som styrer lyset, forstår at Forfang er frustrert, og har selv sett at han har hatt mye uflaks. Likevel forsvarer han valgene sine.

ANSVARET: Borek Sedlak er mannen som styrer lyset underveis i hoppkonkurransene. Foto: Christian Lokøy / NRK

– Vi har regler, og alle følger dem. Dette er skiflyging, en utendørsaktivitet, og noen ganger har du flaks, andre ganger ikke. Jeg er lei meg på hans vegner, spesielt på hjemmebane, men i morgen er det kanskje han som har mest flaks, sier Sedlak til NRK.

– Holder dere utøverne sist på lista lenger i korridoren?

– Nei, jeg tror ikke det. Kanskje jeg er litt mer forsiktig med dem, for sikkerhetens skyld, men ellers har jeg den samme tilnærmingen til alle. Men jeg er ikke blind, og så jeg ser at det er noen som har mer flaks enn andre, sier han.

Landslagstrener Alexander Stöckl er heller ikke enig med Forfang.

– Han blir ikke snytt fra juryen, men fra forholdene. Dessverre kommer vind av og til fra den andre sida, og da er det ekstremt vanskelig å gjøre noe med det. Jeg synes juryen gjorde en offensiv jobb. Jeg vil ikke skylde på dem. Det er en utendørsidrett, og det er veldig uheldig for Forfang.

– Han sier at juryen driver med spill for galleriet?

– Jeg skjønner at han sier det i frustrasjon, men det er ikke sant, avslutter landslagstreneren.