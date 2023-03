Lundby landet på 212,5 meter, og slo dermed rekorden Ema Klinec satte kun minutter tidligere. Dermed ble hun første norske kvinne over 200 meter.

Like etter fulgte Alexandria Loutitt opp med et kjempehopp på 222 meter, og stjal rekorden fra Lundby.

– Det er nydelig å ha hatt den en liten stund i hvert fall. Det var nok et fint hopp og jeg fløy enda litt lenger. Jeg synes det var helt strøkent, jeg, sier Lundby.

– Det er magisk. Vi får se hvor lenge den varer. Kanskje jeg får beholde den i dag. Det er ganske spektakulært, sa Loutitt til NRK, og fikk beholde rekorden gjennom dagen.

Ingen klarte å toppe 222 meter. Etter flere tiår med kamp får kvinnene endelig hoppe en offisiell konkurranse i skiflygning denne helgen, og lørdag gjennomførte de treningsomgangen med tre hopp.

– Det har vært en lang kamp for oss for å komme hit. Gruppen som gjør dette sammen er utrolig glade, og vi feirer som en gruppe når noen hopper bra. Når du får øyeblikk som dette så glemmer du det aldri. Det er så viktig for hele miljøet, sier Loutitt, som ble verdensmester i storbakken i Planica tidligere i vinter.

– Jeg føler det betyr mye for sporten vår, det vi viser her i dag. At vi takler den bakken her veldig bra. Livmora falt ikke ut engang heller. Det er en kjempedag, rett og slett, sier Lundby med referanse til at man tidligere trodde skihopping var skadelig for livmoren.

– Litt skuffende

Etter Loutitts rekordhopp svarte juryen med å sette ned farten like før Silje Opseth skulle hoppe. Først fra avsats 19 til 17, før de satte den videre helt ned til avsats 14, noe som har ført til langt kortere hopp.

– Det er litt skuffende å se, sier Loutitt.

– Er det for langt ned?

– Kanskje, men de er her for å beskytte oss, sier hun om juryen.

Ema Klinec ble først historisk da hun som første kvinne noensinne hoppet over 200 meter, med et hopp på 203 meter.

Til slutt endte fire kvinner over 200 meter. Yuki Ito landet på 200 meter, i tillegg til nevnte Lundby, Loutitt og Klinec.

Dette har kvinner kjempet for i 160 år

– Det er stort

Kampen for å hoppe i de største hoppbakkene i verden har vært lang for kvinnene.

Det er snart to tiår siden Anette Sagen tok kampen mot Torbjørn Yggeseth og resten av den internasjonale hoppkomiteen. Hun fikk til slutt prøve seg som prøvehopper, og landet på 174 meter, men fikk aldri konkurrere.

– Det er en av de mest historiske dagene i moderne hopphistorie, så vidt jeg kan skjønne. Den siste barrieren i forhold til like muligheter. Nå kan jentene konkurrere mot gutta om verdens lengste skihopp. Det har aldri skjedd før, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Kampen for å få en offisiell skiflyvningskonkurranse måtte Maren Lundby ta over fra Sagen.

Hun og de andre hoppkvinnene fikk i 2021 presset gjennom at storbakken for første gang skulle være en del av VM. I 2023 er Lundby en av hovedpersonene som har presset mest på for å ta et nytt steg, og få gjennomført en offisiell konkurranse i skiflygning.

– Det var utrolig kult. Helt rått, rett og slett. Det var en stor opplevelse. Nå er første hoppet gjort, og det er deilig altså, sier Lundby