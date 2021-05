Norske dommerprofiler med sterke anklager mot håndball-presidenten: – Hårreisende og drøyt

– Det er så hårreisende og drøyt at det ikke kan stå uimotsagt.

Slik beskriver tidligere toppdommer Guro Røen det som er blitt en stor snakkis i håndballmiljøet de siste dagene.

For nå brenner det virkelig under føttene til Hassan Moustafa, den egyptiske presidenten i det internasjonale håndballforbundet (IHF).

Ballen begynte å rulle for alvor da dommersjefen i IHF, Ramon Gallego, trakk seg i protest mot Moustafa og hans holdning til nordiske dommere.

Bakgrunnen for Gallegos bråe exit er at Moustafa, kort tid etter at Egypts tap mot Sverige i håndball-VM for herrer i januar 2021, skal ha tatt opp sin misnøye med nordiske dommere.

Det var de norske toppdommerne Håvard Kleven og Lars Jørum dømte kampen.

Moustafa skal blant annet ha ment at nordiske dommere ikke burde dømme andre nordiske lag, kommer det frem i Gallegos oppsigelsesbrev.

OMSTRIDT: IHF-president Hassan Moustafa. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Blir bare for dumt

Dette skal altså ha skjedd kort tid etter at Moustafas egen hjemnasjon tapte mot Sverige.

Dette gjør Røen svært opprørt.

– Jeg synes skikkelig synd på Håvard og Lars, jeg kan ikke se for meg hvordan det er at en slik type karakteristikk, som er helt uriktig, blir slengt ut i offentligheten på den måten. Moustafa sår jo tvil om skandinaviske dommeres nøytralitet, profesjonalitet og integritet, og det er jo så skivebom i forhold til det skandinaviske dommere står for, mener Røen.

– Det blir bare for dumt, og samtidig er det en så drøy påstand, for det han egentlig sier er at norske dommere er korrupte og ikke egnet til å dømme kamper der andre skandinaviske lag er involvert, legger hun til.

Kjersti Arntsen og Guro Røen hadde begge mye å gjøre med Moustafa da de var aktive. Foto: Vidar Ruud / NTB

Sammen med tidligere dommerkollega Kjersti Arntsen har hun bestemt seg for å støtte de norske dommerkollegaene og snakke ut til NRK om opplevelsene de hadde med den beryktede håndballpresidenten da de var aktive.

– Traff meg ganske hardt

De hadde begge mye med Moustafa å gjøre før de la opp i 2018.

Duoen var Norges høyest rankede dommerpar og dømte blant annet i alle internasjonale mesterskap for kvinner de siste seks årene før de la opp.

– Det traff meg egentlig ganske hardt da jeg så Ramons oppsigelse og bakgrunnen for den. Jeg ble veldig trist fordi dette har gått så langt, men samtidig ga det meg en fremtidstro. Kanskje er det dette som skal til for at det nå blir en endring, sier Røen.

Det hører med til sjeldenhetene at noen i håndballfamilien våger å ytre seg negativt om Moustafa.

Men de to norske dommerne føler seg forpliktet til å gi publikum en forståelse av hvordan situasjonen er for toppdommere i den internasjonale håndballen.

Duoen har flere episoder med Moustafa hun mener er beskrivende for fryktkulturen hun beskriver. Her forteller Guro Røen om det som skjedde da hun gikk feil vei ut på banen før en kamp:

Guro Røen om fryktkultur i IHF Du trenger javascript for å se video.

Gallegos uventede exit har rystet en hel håndballverden, og i etterkant har ytterligere tre IHF-ansatte trukket seg.

Tono Huelin, Javier Moure Fernandez og Francois Garcia har alle sagt fra seg sine stillinger i forbundet som følge av misnøye med president Moustafa, skriver svenske handbollskanalen.

Kjersti Arntsen støtter Røen i påstanden om at den egyptiske presidenten står for en fryktbasert kultur.

– Ja, ikke bare for dommere, men også for organisasjonskomitéer og alle som er involvert i mesterskap og gjennomføringen av disse. Alle går på tå hev og er redde for å gjøre feil. Det vitner om veldig dårlig lederskap, og for min del blir det en begrensning i et prestasjonsmiljø. Hvis man skal få folk til å gjøre sitt beste, kan man ikke få dem til å gå rundt og være redde for å gjøre feil, sier Arntsen til NRK.

NRK har mandag forsøkt å kontakte IHF for å gi Moustafa anledning til å svare på kritikken og anklagene fra Kjersti Arntsen og Guro Røen. I skrivende stund har det ennå ikke kommet en respons fra verken Moustafa eller IHFs presseavdeling. De har ikke besvart NRKs henvendelser på verken telefon eller e-post.

Men i en uttalelse i etterkant av Gallegos oppsigelse la IHF ut en pressemelding. Der stempler de Gallegos valg om å lekke oppsigelsesbrevet til offentligheten som uakseptabelt. Samtidig hevder IHF at Moustafas intensjon alltid har vært å prøve å unngå at dommere fra visse regioner dømmer lag fra samme område, dette for å unngå offentlig kritikk og spekulasjoner rundt habilitet. Dette har ikke handlet om nordiske dommere spesifikt, skriver IHF.

Det stormer rundt Hassan Moustafa for tiden. Selv har han forholdt seg taus hele veien. Foto: Vidar Ruud / NTB

Arntsen betegner saken som trist og sier det gjør vondt i dommerhjertet hennes at det ifølge Gallegos oppsigelsesbrev blir sådd tvil om habiliteten til nordiske dommerkollegaer.

– Gjorde sterkt inntrykk på meg

Det er også derfor hun gjør som Røen og nå snakker ut for første gang om metodene til den kontroversielle presidenten.

– Det grelleste eksempelet, og det som har gjort et veldig sterkt inntrykk på meg, skjedde under VM i Danmark i 2015. Det var et helt bisart mesterskap, og problemene startet da et videoteam ble sendt hjem etter at de overså en ball som skulle ha vært i mål. Etter dette ble dommere sendt hjem én etter en, og Moustafa lot ingen gå fri etter det som skjedde der, forteller Arntsen.

Ifølge henne opplevde de at også flere styremedlemmer i IHF måtte slutte som følge av at de hadde forsøkt å stå opp imot Moustafa etter mesterskapet.

Gallego, som altså valgte å si opp i IHF etter 40 år, opplyser at han er opprørt over at Hassan Moustafa skal ha forsøkt å påvirke hvilke dommere som skal dømme kamper i mesterskap.

Han mener også at presidentens bekymring rundt at nordiske dommere dømmer andre nordiske lag er helt grunnløse.

– De er ikke ansvarlige for noe, absolutt ikke! De norske dommerne er veldig gode. Dette var deres andre VM, og noen ganger skulle vel de – som alle andre – ønske at de hadde gjort det bedre. Sånn er det bare, sier Gallego til NRK.

TREKKER SEG: Ramon Gallego, dommersjef i IHF. Foto: Soeren Stache / DPA

– Slo meg rett i magen

Røen mener det har en enorm verdi i at det nå er Gallego, én i den harde dommerkjernen, som har pratet ut.

– Ja, og det er veldig unikt, det er uvanlig at folk i så sentrale posisjoner forteller hvordan ting faktisk er. Det tror jeg også har en veldig viktig signaleffekt og viser hvor alvorlig situasjonen er. Ramon velger altså å gi fra seg 40 års karriere fordi rammebetingelsene er uholdbare, sier Røen.

Ifølge den tidligere norske toppdommeren «vet alle som er en del av miljøet hvordan kulturen er». Men få tør å si fra.

– Når da en så viktig person som Ramon velger å stå opp for egen integritet og gå ut og fortelle hvordan ting har vært, da synes jeg det er viktig å fortelle min versjon. Det slo meg rett i magen, nå må flere si fra, og det er enklere for meg som har vært en del av miljøet, men nå er fri. Jeg er jo ferdig uansett og la opp i 2018, for meg blir det ingen konsekvenser, men jeg skjønner at det er vanskelig for de som fortsatt er i miljøet å støtte Ramon, sier Røen.

– Hvordan vil du beskrive president Hassan Moustafa?

– Han er uforutsigbar, vanskelig å forholde seg til. Jeg vet ikke om det er humøret hans eller presset han føler som styrer, men plutselig kan han bestemme seg for noe, og da får det konsekvenser for dem rundt, sier Røen, som beskriver presidenten som helt håpløs å forholde seg til.

Ble selv mistenkeliggjort

Kjersti Arntsen og Guro Røen har selv opplevd å bli mistenkeliggjort av Moustafa. Det skjedde i Rio-OL 2016, en opplevelse de sent vil glemme.

Hør Arntsen fortelle historien her:

Kjersti Arntsen om da det norske dommerteamet følte seg anklaget under OL Du trenger javascript for å se video.

Arntsen håper misnøyen som nå blusser opp i håndballmiljøet verden rundt blir brukt til å fjerne presidenten fra IHF.

I de to forrige presidentvalgene stilte Moustafa uten motkandidat. Det er ennå usikkert hvem som eventuelt blir en utfordrer i valget som finner sted i november 2021.

– Jeg stiller meg sterkt kritisk til om Moustafa er den rette personen for IHF fremover, og det har jeg egentlig ment i lang tid. Han er på overtid. Men da må land samle seg om en annen kandidat og virkelig støtte et annet kandidatur, og jeg mener man har en gyllen anledning til å virkelig utfordre Moustafa på en kongress som skal skje senere i år, sier Arntsen.

Røen håper for håndballens skyld at situasjonen bedrer seg for dem som fortsatt er aktive som toppdommere.

– Internasjonal håndball har gitt meg veldig mye. Det er virkelig den arenaen der jeg har hatt mine største opplevelser i livet. Samtidig er det det stedet jeg har blitt tråkket mest på, og følt meg minst i, sier hun.

Kontroversiell

Egyptiske Hassan Moustafa har ledet IHF siden 2000, og har vært en svært kontroversiell figur innen internasjonal idrett disse årene.

I 2007 kom det blant annet frem at han var direkte knyttet til en kampfiksingsskandale under en kvalifiseringskamp til OL.

Fire år senere ble egypteren politietterforsket etter salg av TV-rettigheter i perioden 2006–2009. Påtalemyndigheten mente Moustafa hadde puttet flere millioner kroner fra avtalen i egen lomme. Selv mente han det var penger han hadde krav på som konsulent.

NRK har over en lengre periode sendt flere forespørsler til IHF om et intervju med Moustafa, men har foreløpig ikke fått svar.