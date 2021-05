Dommersjef i det internasjonale håndballforbundet (IHF), Ramon Gallego, varslet onsdag at han trekker seg i protest mot forbundets omdiskuterte president Hassan Moustafa og hans holdning til nordiske dommere.

De norske toppdommerne Håvard Kleven og Lars Jørum dømte under VM i Egypt. Dommerduoen dømte blant annet oppgjøret mellom Sverige og Egypt i Kairo i januar i år. En kamp som Sverige vant.

OMSTRIDT: IHF-president Hassan Moustafa. Foto: Vidar Ruud / NTB

I et oppsigelsesbrev fra Gallego hevder han at IHF-presidenten tok opp sin misnøye med nordiske dommer like etter dette oppgjøret. Moustafa skal blant annet ha ment at nordiske dommere ikke burde dømme andre nordiske lag, står det der.

– Helt ærlig synes jeg det er vondt, for det føles personlig. Vi er overrasket, jeg klarer ikke å si noe annet enn det, sier Håvard Kleven til NRK.

– Tung å svelge

Kleven forteller at dommerduoen ikke var fornøyd med egen innsats og forberedelsene til kampen, men at det ikke er noen grunn til å stille spørsmål ved habiliteten deres.

– Den er tung å svelge.

– Vi mener at vi er kapable til å dømme alle de kamper vi settes opp i. Vi hadde ingen betenkeligheter med å dømme Sverige – Egypt i VM, sier Kleven.

Gallego poengterer mer enn gjerne at den norske dommerduoen ikke har grunn til å føle skyld.

– De er ikke ansvarlige for noe, absolutt ikke! De norske dommerne er veldig gode. Dette var deres andre VM, og noen ganger skulle vel de – som alle andre – ønske at de hadde gjort det bedre. Sånn er det bare, sier Gallego til NRK.

TREKKER SEG: Ramon Gallego, dommersjef i IHF. Foto: Soeren Stache / DPA

– Behandlet meg som et barn

Gallego, som sier opp i IHF etter 40 år, opplyser at han er opprørt over at Hassan Moustafa skal ha forsøkt å påvirke hvilke dommere som skal dømme kamper i mesterskap. Ifølge Gallego vil han være involvert i valget av hvilke dommere som skal dømme kampene i OL og VM.

– Han (Moustafa) tviler på upartiskheten til nordiske dommere som dømmer nordiske lag, skriver Gallego i en e-post til Aftonbladet, som omtalte saken tirsdag.

– Jeg får snakke på egne vegne, men jeg vil si at jeg har enorm respekt for Gallego og den utmerkede jobben han har gjort for håndballdømming de siste årene. Det er veldig synd at han nå velger å trekke seg. Det er vel det jeg kan si, sier Kleven.

NRK har sett oppsigelsesbrevet som Gallego har sendt til Moustafa. Der fyrer han av følgende salve:

– Jeg mener du har behandlet meg som et barn. Du har ikke respektert mine 40 år i IHF, skriver han blant annet.

Kontroversiell figur

Egyptiske Hassan Moustafa har ledet IHF siden 2000, og har vært en svært kontroversiell figur innen internasjonal idrett disse årene.

I 2007 kom det blant annet frem at han var direkte knyttet til en kampfiksingsskandale under en kvalifiseringskamp til OL.

Fire år senere ble egypteren politietterforsket etter salg av TV-rettigheter i perioden 2006–2009. Påtalemyndigheten mente Moustafa hadde puttet flere millioner kroner fra avtalen i egen lomme. Selv mente han det var penger han hadde krav på som konsulent.