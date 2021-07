Formel 1-stjerna reagerer på rivalens feiring etter krasj: – Respektløst og usportslig

– Først av alt: Jeg er glad jeg er OK, skriver Verstappen i et innlegg på Instagram.

Mange har ventet på en oppdatering fra nederlederen denne søndagen, for det siste man så av ham i Storbritannia Grand Prix tidligere i dag, var at han forlot banen etter en stygg krasj underveis i løpet.

Den som kjørte på ham var ingen ringere enn rivalen Lewis Hamilton, som vant hele løpet etterpå, til tross for en tidsstraff på ti sekunder.

– Jeg er så klart veldig skuffet over å bli tatt ut på denne måten. Straffen hjelper oss ikke på noe vis, og den var ikke rettferdig med tanke på det farlige grepet Lewis gjorde på banen, skriver Verstappen videre.

Under bildet har Formel 1-kollegaen Pierre Gasly kommentert:

– Glad du er OK. Skremmende.

Totalvrak

Uttalelsene fra Verstappen kan tyde på at det er i ferd med å bygge seg opp en aldri så liten isfront mellom sportens mest profilerte sjåfører. Det er Verstappen og Hamilton som er nummer én og to i kampen om VM-tittelen.

I dagens løp i Storbritannia var det Verstappen som stilte til start i pole position, altså at han fikk starte først, med Hamilton som nummer to.

Mot slutten av den første runden traff en aggressiv Hamilton bakhjulet til Verstappen, som føk ut av veien og traff barrieren i en høy hastighet på rundt 280 kilometer i timen.

Bilen til Verstappen endte opp nærmest som et totalvrak, og det hele så ganske stygt ut.

Verstappen kom unna det uten alvorlige skader, men måtte bryte løpet og ble sendt til sykehus for sjekk.

Hamilton fikk ti sekunders tidsstraff, men kjørte inn til seier likevel etter en imponerende opphenting. Men etterpå måtte den britiske 36-åringen svare på mange spørsmål om hva som skjedde.

– Han er veldig aggressiv. Jeg var helt på siden av ham og han lot meg ikke få noe plass, sa Hamilton og fortsatte:

– Uansett om jeg er enig med straffen eller ikke, tar jeg den og fortsetter å jobbe. Jeg ville ikke la noe komme i veien for gleden til publikum denne helgen, med nasjonalsangen og det britiske flagget, sa han.

Reagerer på jubelscener

Hamilton lot ikke krasjen og de kritiske spørsmålene sette noen demper på feiringen. Han vandret han rundt og klemte den ene etter den andre (inkludert Tom Cruise), og jublet til publikummet.

– Det er overveldende. Vi har det beste publikummet, hjemmepublikummet er best, sa Hamilton.

Hamilton feiret blant annet med å dynke seg selv i sjampagne. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Disse bildene ser ut til å ha irritert Verstappen ytterligere der han lå på sykehuset.

– Å se jublingen etter løpet, mens jeg fortsatt var på sykehus, det er respektløst og usportslig oppførsel. Men vi går videre, skriver han i Instagram-innlegget.

Hamilton skal ha gitt uttrykk for at han ikke visste at Verstappen var på sykehus.

Christian Horner, sjef for Verstappens lag, mener imidlertid Hamilton må ta på seg hele skylden for krasjen.

– Takk Gud for at han (Verstappen) klarte å gå etterpå. Lewis har kjørt i bakhjulet hans på en av de raskeste svingene i Formel 1-sirkuset. Han har kjørt her i årevis og vet at man ikke gjør sånn her. All skyld ligger på Hamilton. Han skulle aldri vært i den posisjonen sa han, og la til at han syns straffen på ti sekunder var for lav.

Kappet forspranget

Før har det virket som om de to stjernesjåførene har hatt gjensidig respekt for hverandre, men nå spør mange seg om hvordan forholdet mellom dem blir fremover. Før helgens Grand Prix virket det allerede anspent, dog av litt mer sportslige grunner.

Veteranen Hamilton er nemlig vant til å være den beste: Han har vunnet seks av de syv siste verdensmesterskapene i Formel 1.

Men denne sesongen har 23 år gamle Max Verstappen herjet for sitt lag Red Bull, spesielt den siste tiden. Nederlenderen hadde vunnet tre strake Grand Prix og stilte til start i Storbritannias Grand Prix i pole position for fjerde gang på rad i årets sesong.

Foto: DARKO VOJINOVIC / AFP

Det gjorde at Verstappen ledet hele formel 1-sirkuset med 185 poeng foran søndagens løp i Silverstone. Hamilton på 2.-plass i sammendraget sto med 152 poeng.

Men etter at Verstappen måtte bryte og Hamilton sikret seieren, er briten nå oppe på 177 poeng, bare sju poeng bak Verstappen.

Neste løp er Ungarns Grand Prix 1. august. Da kommer det mest sannsynlig til å bli nok en intens duell mellom Hamilton og Verstappen, om nederlenderen kommer seg etter søndagens krasj.