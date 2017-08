Norsk svømmekomet med utrolig rekordrekke: – Det er høyst uvanlig

– Han har i de siste ukene tatt et viktig skritt mot verdenstoppen, sier Hetland, som har to gullmedaljer fra kortbane-VM.

Nå er han NRKs ekspertkommentator og svært imponert over 21 år gamle Markus Lie, som har satt fire norske kortbanerekorder på seks dager. Lie satte også ny nordisk rekord på 100 m rygg (sjekk faktaboks under).

– Ikke bare er det mange rekorder på kort tid, det er også rekorder på høyt nivå, og de spenner over mange øvelser, sier Hetland.

Bergenssvømmeren er foreløpig ikke blant de mest kjente norske svømmerne. Det kan fort endre seg.

– Jeg tror det er «ketsjupeffekten», sier Markus Lie om den plutselige fremgangen.

– Jeg har trent bra over lengre tid, men ikke fått det helt til. Når det først nå løsner, så får jeg veldig mye ut. De tingene jeg har slitt med før, stemmer bedre nå, forklarer 21-åringen til NRK.

Sjekk denne rekordrekken til Markus Lie Ekspandér faktaboks Moskva onsdag 2. august: 1.44,12 på 200 m fri. Tildligere rekord var Gard Kvales 1.44,99 fra 2009.

Moskva torsdag 3. august: 52,65 på 100 m medley. Tidligere rekord var hans egen 53,15 fra desember i fjor.

Berlin søndag 6. august: 47,90 på 100 m fri. Tidligere rekord var hans egen 48,33 fra desember i fjor.

Berlin mandag 7. august: 51,13 på 100 m rygg (også nordisk rekord). Tidligere rekord var Lavrans Sollis 51,33 fra 2014.

– Ikke skremmende nivå

Lie satte også personlige rekorder på langbane i begge øvelsene han deltok i VM i Ungarn i slutten av juli: 25,71 på 50 m rygg og 49,65 på 100 meter fri (norsk rekord), men svømmeren kom seg ikke videre fra forsøkene.

Han depper likevel ikke over at den virkelige ketsjupeffekten kom først etter at VM var over.

– Jeg er egentlig godt fornøyd med at jeg presterer sånn som jeg gjør nå. Det er noe helt annet å sette personlig rekord og norgesrekord på forsøket i VM enn under NM eller et mindre viktig stevne.

– I etterkant ser jeg at det ikke er noe veldig skremmende nivå i et VM. Det er fullt mulig å komme tilbake om to år og være med helt i toppen, sier Lie, som har satset mest på 100 meter fri.

Det var imidlertid på 100 meter rygg at han satt ny nordisk rekord.

– Det blir en vurdering hva jeg skal satse på. Eller om jeg skal forsette som jeg har gjort nå. Jeg ser jo at det har fungert, påpeker han.

Markus Lie skal delta i verdenscupen i Nederland til helgen. Foto: CLAUS FISKER / Afp

Hetland: – Høyt nivå

Til helga skal Markus Lie sammen med Henrik Christiansen stille opp i verdenscupen i Eindhoven i Nederland. Der lover han nye bestetider.

– Jeg skal gjøre mitt beste. Det skal ikke være noen grunner til at det ikke blir noen nye rekorder.

NRKs ekspertkommentator Aleksander Hetland mener det kun er et tidsspørsmål før Lie vil hevde seg mot de beste internasjonalt.

– Vi så det i VM, og vi har sett det i dagene etterpå.

Hetland mener den plutselige framgangen skyldes jobben Lie har gjort i lang tid.

– Der mange andre kan føle seg litt «star strucked» når de svømmer side om side med de beste, klarer han å gjøre den jobben han skal, sier Hetland.

PS: Både Markus Lie (100 m) og Henrik Christiansen (400 m) tok seg enkelt til finaler i verdenscupen i Eindhoven fredag. Christiansen hadde klart beste tid i kvalifiseringen og klokket inn på 3.43,30. Lie svømte 100 meteren på 51,36.