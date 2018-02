Norsk snuoperasjon i pausen: – Det bannes, svertes og jeg er dritsur

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I fotball spør man ofte lag som har stått for snuoperasjoner om hva som egentlig ble sagt og gjort i pausen.

Det samme måtte man spørre det norske hopplaget om etter storbakkerennet i OL, for det var nesten som om Norge stilte med to forskjellige lag.

Robert Johansson leverte riktignok to gode hopp og tok til slutt bronsemedalje, mens spesielt Daniel André Tande og Johann Andrè Forfang hadde to kontrastfylte omganger.

– Fyring og tenning

Tande lå helt nede på 15.-plass etter førsteomgang, mens Forfang var nummer ni. Til slutt skulle Norge likevel greie å få alle sine fire hoppere inn blant de åtte beste. Johansson tok bronsen, Tande fjerdeplassen, Forfang femteplassen og Andreas Stjernen åttendeplassen.

Den norske laginnsatsen ble reddet av en skikkelig samling i bånn i pausen – og litt godt, gammeldags raseri.

Forfang forviler etter et hopp han var langt fra fornøyd med. Foto: DOMINIC EBENBICHLER / Reuters

Bronse-vinner Johansson humrer når han får spørsmål om hvordan han opplevde stemningen etter den første omgangen.

– Det var bra fyring og tenning, ja, sier han og humrer.

Spesielt Tande var svært skuffet over hvordan han hadde levert i hoppbakken. I den korte pausen mellom omgangene tok han et lite oppgjør med seg selv.

– Jeg er mest «inni meg selv» da. Det bannes og svertes og jeg er dritsur, for å si det mildt, forteller han etter rennet, og smiler litt av det hele.

Også Forfang var irritert på seg selv.

– For meg raknet det helt i førsteomgang. Det er vanskelig å forklare hvorfor det skjer, for det skjer jo på et millisekund. Man må være på, og det var jeg ikke i førsteomgang, sier han.

– Må være psykolog

Landslagstrener Alexander Stöckl så humøret til utøverne sine, og følte at mange hadde høye skuldre.

Tande var stram i maska da han landet etter det første hoppet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Derfor gjorde han det lille han kunne for å få ned spenningen til andreomgangen. I disse situasjonene prøver han rett og slett å få ting til å virke enkelt.

– Vi tok en vanlig prat om teknikken og snakket om det som har skjedd. Johann kom inn og sa «nei, nå bomma jeg helt» og mente han hadde vært altfor offensiv. «Jeg skal gjøre noe annet nå», sa han, og da sa jeg bare «greit, gjør det». Utøverne skjønner ofte selv hva som er problemet, og kan løse det selv. Du må være litt psykolog i de situasjonene der, sier han.

Tande lot han være helt i fred.

– Han kom bare inn og sa «nei, det der var ingenting», ga skiene til Thomas og gikk ut igjen. Jeg fikk ikke prata med ham, men han løste det bra. Han er best når han er forbannet, så jeg skal kanskje kjefte på ham før førsteomgang på mandag, sier Stöckl og ler.

Landslagstreneren sier han er stolt av hvordan hopperne samlet seg før den avgjørende omgangen.

– Det virker som de finner seg selv litt i pausen, og skjønner at det ble for mye press. Men de klarer faktisk å nullstille seg og skjerpe seg inn mot andreomgang, sier Stöckl.

Robert Johansson sørget for nok en norsk medalje da han tok bronsen. Kamil Stoch vant gull, mens Andreas Wellinger tok sølv. Foto: Matthias Schrader / AP

Superhopp i andreomgang

Tande leverte nemlig et superhopp i den andre omgangen, og hoppet seg rett i ledelsen etter å ha landet på 144, 2 meter. Det holdt til en fjerdeplass til slutt, noe som innebar at han hoppet seg opp hele 11 plasser fra den første omgangen.

– Det var deilig. Jeg ble sur og skulle bare opp og banke til på nytt, og heldigvis greier jeg det. Men er en skikkelig sur fjerdeplass også. Jeg gjør kun ett skikkelig godt hopp, og da blir det fjerdeplasser, da, sier Tande.

Forfang hoppet seg opp fire plasser, mens Johansson gikk fra fjerdeplass til bronseplass.

Norge var det klart beste laget selv om gullet og sølvet gikk til andre nasjoner, og ting ser mildt sagt lovende ut før neste ukes lagkonkurranse.

– Det var kult å se at hvordan Daniel klinka til. Det er fantastisk av alle mann i dag. Jeg er stolt av å være en del av det laget her, sier Johansson.