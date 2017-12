Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Maiken Caspersen Falla var den eneste av de norske som klarte å kvalifisere seg til sprintfinalen, og tok til slutt tredjeplassen. Sveitsiske Laurien van der Graaf trakk det lengste strået og tok førsteplassen.

Van der Graaf overrasket og tok seiersintervjuet på norsk. Hun har nemlig gått på skole i Meråker. Se intervjuet under.

Van der Graff tok seiersintervjuet på norsk Du trenger javascript for å se video.

Svimmel og kvalm

En sliten Falla gikk til slutt tom for krefter under sprintfinalen.

– Jeg har så mye melkesyre. Det brenner i hele kroppen. Jeg blir svimmel og kvalm og alt som er. Om det er høyden eller formen, det vet jeg ikke. Jeg klarer å kjempe meg til en plass på pallen, og da får jeg være fornøyd med det når jeg ikke føler meg helt rå, sier Falla til NRK.

Falla gikk videre fra kvartfinalen som «lucky loser» og innrømmer at hun måtte kjempe for å komme seg videre til finalen.

– Jeg merket at jeg måtte ta meg sammen for å komme til finalen. Så får jeg håpe at jeg får en bedre følelse de neste dagene her, ellers så blir det ikke så veldig artig å gå skirenn, sier Falla.

Uheldige Diggins

Men ingen var mer uheldig enn Jessica Diggins under lørdagens sprint. Hun brakk staven både i kvartfinalen og finalen!

I kvartfinalen måtte amerikaneren gå en halv runde før hun klarte å få tak i en ny stav. Likevel klarte hun å kvalifisere seg til semifinalen.

Jessica Diggins brekker staven i kvartfinalen og finalen. Du trenger javascript for å se video. Jessica Diggins brekker staven i kvartfinalen og finalen.

– Må bli litt frekkere

SKUFFET: Ingvild Flugstad Østberg var skuffet over egen innsats i semifinalen. Foto: Anders Skjerdingstad

Ingvild Flugstad Østberg var svært skuffet etter at hun røk ut i semifinalen, hvor hun ble slått av Falla og amerikanske Sophie Caldwell.

– Jeg føler jeg har en bra posisjon, også blir det etter hvert litt albuer. Så må jeg sikkert bli litt frekkere selv også. Det ligger ikke helt i min natur å skubbe og dytte, sier Østberg til NRK.

– Jeg blir jo forbannet. Jeg hadde en bra dag og kunne kjempet om pallplasser. Er man ikke god nok, så er man ikke god nok, sier Østberg.

Heidi Weng ble også utslått i semifinaleheatet.

Tårevåt Jacobsen

LEI SEG: Astrid Uhrenholdt Jacobsen røk ut i kvartfinalen og var veldig skuffet over egne prestasjon. Foto: Ander Skjerdingstad

Astrid Uhrenholdt Jacobsen stivnet i første kvartfinaleheat og kom sist i sitt heat.

– Jeg er veldig skuffet. Det er rart hvor skuffet man kan bli av å gå dårlig taktisk. Det er jo bedre å være dårlig taktisk i ett løp, enn være i dårlig form. Jeg kjenner at formen er veldig bra og jeg gjør egentlig det jeg har tenkt til å gjøre, men det er bare en dårlig taktikk. Så da ryker jeg rett ut, sier en tårevåt Jacobsen til NRK.

– Hvordan blir veien videre nå?

– Det er jo flere renn da, og sånn sett er det greit å være i bra form. Jeg tror det kan bli bra i morgen. Det skal nesten ikke klaffe i sprint, ler Jacobsen.