Norsk skistjerne legger opp som 25-åring: – Blitt mer og mer redd

– Jeg har drevet med dette i snart ti år. Det har blitt mye reising over lang tid og litt ensformig, sier Johanne Killi til NRK.

– Så har jeg blitt mer og mer redd også. Jeg er redd for å skade meg. Det har blitt noen av dem, og nivået blir jo bare høyere og høyere, noe som øker risikoen også. Jeg vil jo ha en sunn og frisk kropp med meg videre i livet.

NRK møter den norske stjernen i Skiforbundets lokaler på Ullevaal stadion. Nå har hun satt punktum for en karriere som inneholder blant annet et gjevt X Games-gull og seks verdenscupseire.

– Jeg føler ikke jeg er villig til å legge ned det arbeidet som skal til for å være i toppen lenger. Og jeg vil ikke drive med dette om jeg ikke kan være i toppen, fortsetter hun.

NORSK VM-MEDALJE: Johanne Killi tok bronse i Georgia i vinter. Foto: IRAKLI GEDENIDZE / Reuters

Blant de eldste

Hun skjønner at folk kanskje får et inntrykk av at hun gir seg i ung alder:

– Men samtidig er jeg blant de tre eldste på kvinnesiden i verdenscupen nå. Det sier jo litt om hvor unge folk er i denne idretten, sier hun.

Killi – som akkurat nå er aktuell i kjendisutgaven av 71 grader nord – konkurrerte for første gang internasjonalt i junior-VM 2014 og vant sin første verdenscupseier i 2017. Sammen med Birk Ruud har hun vært en av de aller største stjernene i friski-sirkuset.

Dette er Johanne Killi (25) Ekspander/minimer faktaboks Navn: Johanne Killi Født: 13. oktober 1997 Idrett: Fristil Disipliner: Slopestyle og big air Klubb: Dombås Idrettslag Meritter: VM-bronse i slopestyle fra 2023

X Games-gull i slopestyle fra 2017

Tre X Games-sølv og bronse fra 2016 til 2020

6 verdenscupseirer fra 2017 til 2023

Vant verdenscupen i slopestyle og freeski i 2022/23 Aktuell: Johanne Killi legger opp som skikjører i en alder av 25 år etter sin beste sesong i bakken.

De siste årene har vært annerledes for utøveren fra Dombås.

– Jeg har nok kjent på disse følelsene i to-tre år nå. Det har vært vanskelig å godta den tanken om at jeg vil gi meg. Dette har vært livet mitt såpass lenge. Men nå føles det riktig å gi seg.

KANONSESONG: Birk Ruud og Johanne Killi kunne begge juble for seiere i verdenscupen i friski og slopestyle sammenlagt i mars. Foto: FIS/Norges Skiforbund / NTB

«En komplett slopestyle-utøver»

Viaplays friski-ekspert Jonas Greve har dekket Killi over mange sesonger. Han synes det hele er vemodig, men tar det med fatning.

– Selvfølgelig er det synd at hun gir seg nå, men jeg skjønner og respekterer avgjørelsen hennes.

– Jeg er skikkelig imponert over det hun har fått til. Hun har hevdet seg i verdenstoppen gjennom mange år og toppe det ved å vinne verdenscupen sammenlagt forrige sesong.

– Johanne har vært hardtarbeidende og jobbet systematisk for å nå toppen. Hun har lagt ned utrolig mye arbeid og vist seg som en komplett slopestyle-utøver som mestrer både det tekniske og hopping på øverste nivå.

– Skummel følelse

25-åringen er trygg på valget sitt, men nekter ikke for at det er skremmende å si opp livet hun har levd.

– Det er en skummel følelse, for jeg vet ikke hva jeg går til. Men jeg er klar for noe nytt. Så blir man jo litt preget av at de rundt deg studerer og jobber, så jeg blir jo litt påvirket til å kanskje prøve det jeg også.

– Jeg har veldig lyst til å hjelpe de yngre jentene i Norge til å få muligheten til det samme som meg. Vi har startet et jenteprosjekt i Skiforbundet der jeg har en trenerrolle for jenter mellom 13 og 18 år.