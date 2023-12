Nordmannen kjempet om karrierens første pallplass under jaktstarten i Lenzerheide, men på siste stående gikk det galt for Endre Strømsheim.

Han mistet magasinet og måtte faktisk ta av seg begge skiene for å plukke det opp foran selve standplassen.

– Det var tidenes stressituasjon på siste stående. Jeg mistet magasinet og måtte av med skiene, forklarer Strømsheim, som til slutt endte som nummer to.

Men pallplassen hang definitivt i en tynn tråd.

Manøveren hans på standplass førte nemlig til at juryen valgte å sjekke om Strømsheim brøt reglene. Det bekrefter IBUs sportsdirektør Daniel Böhm overfor NRK etter rennet.

– Heldige

Grunnen er at utøvere ikke har lov til å gå foran standplass, noe som gjorde landslagstrener Siegfried Mazet stresset:

– Absolutt, absolutt. Hvis andre nasjoner ikke hadde vært enige, kunne de gått til juryen. Det er regler her. Han kunne blitt disket. Vi var heldige, sier han til NRK.

– Vi var heldige på grunn av at det vanligvis ikke er lov å gå foran standplass, men jeg har snakket med renndirektøren som sa at de har sjekket fire-fem ganger på TV og det var ingen farlig situasjon og at alt var i orden, legger han til.

FIKK ADVARSEL: Endre Strømsheim gikk inn til andreplass på jaktstarten. Foto: Gian Ehrenzeller / AP

Strømsheim ante ingenting om at hans serie var blitt diskutert og sett på av juryen da NRK møtte ham etter pressekonferansen.

– Vet du hvordan regelen er i en sånn setting?

– Nei, det var jeg ikke klar over. Jeg har ikke hørt det før, sier Strømsheim og fortsetter:

– Jeg har hørt at du ikke har lov til å skyte uten skiene på. Det er jeg klar over. Men jeg tenkte ikke at det jeg gjorde i dag, gikk under det. Det er det forhåpentligvis flere som har tenkt, sier han.

Under rennet klarte han til tross for den stressede situasjonen å levere da det gjaldt som mest. Til slutt ble han nummer to. Han tok dermed sin første pallplass.

– Dårlig vurdering

NRK påpekte etterpå overfor Strømsheim at han egentlig skulle rukket opp hånden og fått noen andre til å komme bort med et nytt magasin.

– Der sto jeg å tenkte på: «Skal jeg gjøre det eller ikke?». Det var den første tanken som slo meg. Men da tenkte jeg at det kunne bli venting og fratrekk i tid. Da tenkte jeg at jeg bare skulle fikse det. Det var absolutt en vurdering jeg tok der og da. Nå har jeg lært at jeg skal gjøre det motsatte neste gang, sier Strømsheim.

Selv tror han det faktisk hadde gått fortere å få noen andre til å komme bort med et nytt magasin.

– Det var en veldig dårlig vurdering å ikke rekke opp hånden, sier Strømsheim, som var lettet over at det ikke kom noen protest.

KARRIEREBESTE: Endre Strømsheim underveis i rennet der han gikk inn til andreplass. Foto: JOE KLAMAR / AFP

På sisterunden klarte han å hente Sturla Holm Lægreid, i det som hadde utviklet seg til helnorsk oppgjør i toppen.

Holm Lægreid fortalte at han rett og slett var stiv da lagkameraten kom voldsomt mot slutten.

Foran dem var imidlertid Johannes Thingnes Bø suveren og vant jaktstarten i Sveits.

Drama i kulissene

De ble også jubel blant kvinnene tidligere på dagen. Men det var noe helt annet enn sportslige resultater, som ble snakket om etter kvinnerennet.

– Selvfølgelig setter man liv og helse foran sport, sier Ingrid Landmark Tandrevold til NRK etter rennet.

Hun hadde da fått en beklagelse fra IBUs generalsekretær Max Cobb, for det som hindret henne under rennet.

En dramatisk hendelse på stadion satte nemlig sitt preg på det som skjedde i Lenzerheide.

TV-bildene viste hvordan en rekke personer stod ute i løypa i siste sving inn mot skyting mens løperne føk gjennom svingen.

Her kommer redningsscooteren Du trenger javascript for å se video.

– Vi hadde en hendelse med en frivillig funksjonær under innskytingen. Vi måtte transportere ham ut av løypen til helikopter. Vi håper det ikke forstyrret rennet for mye. Men liv går foran øvelsen, sier IBUs sportsdirektør Daniel Böhm til NRK.

Funksjonæren, som hadde kollapset, måtte fraktes gjennom standplass.

En av de som måtte gå utenom var Tandrevold, da hun var på vei til første skyting.

– Merket du det?

– Ja absolutt. Jeg kom svingende inn til første skyting. Da lå det en båre ute i løypa og det var ti funksjonærer. Jeg ble veldig overrasket ble litt satt ut inn på skytingen. sier Tandrevold til NRK.

FØRSTEHJELP: Bildene viser hvordan personer jobbet med å få fraktet bort funksjonæren som kollapset. Foto: NRK

Hun forteller at hun ble litt satt ut på vei inn til skytingen. Men hun påpeker at funksjonærene bare måtte komme seg så fort som mulig til helikopteret med personen som hadde kollapset.

NRKs journalister i Sveits overvar det hele og forteller at løpere måtte gå utenom flere funksjonærer, som jobbet med å frakte bort funksjonæren. NRK får lørdag ettermiddag opplyst at funksjonæren overlevde hendelsen.

Sensasjon

Franske Justine Braisaz-Bouchet vant jaktstarten foran sin franske kollega Julia Simon. Men sportslig sett var det 25 år gamle Marit Ishol Skogan som stjal oppmerksomheten.

– Dette er helt, helt sjukt. Det stopper jo aldri. Jeg fortsetter å overraske meg selv, og jeg blir helt målløs, sier Ishol Skogan til NRK rett etter målgang.

For denne pallplassen var det ingen som forventet, inkludert henne selv.

– Det er helt utrolig, sier NRK-ekspert Ola Lunde om Ishol Skogan etter at hun hadde avgjort duellen mot tyske Franziska Preuß mot slutten av rennet.

Skogan kaprer den siste pallplassen Du trenger javascript for å se video.

I sin debutsesong i verdenscupen har den norske kvinnen klinket til. Og det toppet seg med pallplass på jaktstarten i Lenzerheide. Selv skjønner hun ikke hva som har skjedd i år, en sesong som bare fortsetter å levere for hennes del.

– Dette er helt enorm. Det viser hva som kan skjer hvis du trener og står på i mange år, sier NRK-ekspert Synnøve Solemdal.

Hun påpeker at Ishol Skogan ble nummer 20 i NM i fjor. Men i Sveits var den norske skiskytteren plutselig i verdenstoppen.