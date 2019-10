Norsk keeper strålte i gulljakt – en telefon fra USA endret alt

Nedturen startet da den amerikanske klubben Columbus Crew meldte sin interesse for den norske målvakten i juni.

– Klubbene forhandlet og jeg ble et offer for det der og da. Jeg ble satt ut av laget mens de forhandlet. Jeg har vært sur og forbanna, sier Bråtveit til NRK.

Bråtveit startet 10 av de første 12 kampene i Allsvenskan, men etter at Djurgården inngikk forhandlinger med MLS-klubben har ikke nordmannen spilt et minutt.

– Han ble ikke satt ut på grunn av forhandlingene, men fordi han ikke presterte godt nok i den samme perioden, sier Djurgården-trener Kim Bergstrand til NRK.

HAUGESUND-HELT: Per Kristian Bråtveit noterte seg for over 100 kamper for Haugesund før han i vinter dro til Djurgården. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Budet kom bare måneder etter at Bråtveit hadde forlatt Haugesund og signert en fireårskontrakt med Djurgården. De to klubbene kom aldri til enighet, og nå ser han laget sitt gå mot gull i Allsvenskan fra benken.

– Jeg vil ikke fordele skyld heller, for jeg kunne sikkert gjort noe annerledes selv, men når det ble som det ble, så er det selvfølgelig surt, forteller Bråtveit.

– Utenfor min kontroll

Den forrige kampen 23-åringen spilte for Djurgården var 2-0-seieren borte mot Sirius 01. juni. Etter dette har Tommi Vaiho kapret plassen for serielederen.

Da holdt like så godt finnen nullen i syv av de neste ni kampene for Djurgården.

– Da ble det jo vanskelig for de å sette ham (Tommi Vaiho) ut. Jeg skjønner jo det, forteller Bråtveit.

– Først slet han (Bråtveit) med å konsentrere seg, og så ble han vel lei seg fordi at overgangen ikke gikk igjennom heller. Han hadde to dårlige treningsuker der som gjorde det, sier treneren.

Med én kamp igjen leder Djurgården Allsvenskan tre poeng foran Hammarby og Malmø i det som er en historisk tett avslutning på den svenske ligaen.

TRE NORSKE: På Djurgården spiller også nordmennene Fredrik Ulvestad (i midten) og Aslak Fonn Witry. Foto: Maja Suslin/tt / NTB scanpix

– Det hadde vært bedre om jeg hadde spilt dårlig og ble satt ut, men når det ble sånn at det var litt utenfor min kontroll, så er det jo irriterende, forteller 23-åringen.

Holder mulighetene åpne

Til tross for at Bråtveit har forståelse for at han er på en fireårskontrakt hos Djurgården, er spilletid det viktigste for målvakten. Da han kom til klubben ble han lovet spilletid.

– Jeg er ikke fornøyd med situasjonen, for jeg kom jo hit for å spille. Det er jo ikke holdbart å være andrekeeper for meg nå. Så hvis det ikke skjer noe her, så får jeg se etter noe annet, sier Bråtveit.

Bråtveit forteller at det har vært en utfordrende sesong, men samtidig spennende. Hvis Djurgården tar poeng borte mot IFK Norrköping på lørdag blir de seriemestre.

– Det har vært en berg og dal bane av et år. Så hvis vi tar gullet så får jeg være glad, og så får vi se hva som skjer neste år, sier Bråtveit.

Treneren forteller at det ikke er tatt noen avgjørelser angående fremtiden til nordmannen.

– Nå skal vi spille vår viktigste kamp på tjue år, og etter det kommer vi til å prate om neste år. Vi har ikke snakket om at PK ikke skal bli værende i Djurgården, sier Bergstrand.