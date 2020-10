Norsk håndballtrener sluttet på dagen - stjernespiller suspendert

NRK har vært i kontakt med Dahl, men han ønsker ikke å kommentere saken akkurat nå. I stedet viser han til det han har skrevet på sin egen Instagram-profil.

– Noen ganger blir verdiene dine utfordret, og i denne saken hadde jeg ikke noe annet valg om jeg skulle beholde integriteten min, skriver Dahl, og legger til at resultatene denne sesongen heller ikke har vært som forventet.

Dahl har lagt ut denne meldingen etter at han sluttet hos Siofok. (Skjermdump fra Instagram).

Samtidig som Dahl forlater klubben, skriver Siófok i en pressemelding at de har suspendert lagets store stjerne, Nerea Pena, på ubestemt tid.

Oppgir ingen grunn

De skriver ikke noe om hvorfor, men hun får verken trene eller spille med laget. Pena er regnet som en av verdens beste midtbacker, og har vært helt sentral for laget de to siste sesongene.

Pena har så langt ikke besvart NRKs henvendelser.

Playmakeren Nerea Pena får verken spille eller trene med Siofok. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

«Klubben vår har kontaktet spillerens manager, og vi vil komme med mer informasjon så snart det foreligger en konklusjon rundt samtalene», står det i pressemeldingen fra Siófok.

Dahl kom til Siófok i januar 2019 som assistent for klubbens daværende hovedtrener Tor Odvar Moen. Da Moen tidligere i år reiste hjem til Norge av hensyn til familien, fikk Dahl tilbud om å overta kollegaens jobb.

Drammenseren har så langt ledet den ungarske klubben i ni kamper, med seks seirer og tre tap som utfall. Ett av tapene var mot Györ, som har vunnet mesterligaen flere år på rad.

Har hatt 11 trenere

«Vi takker Bent Dahl for hans tjenester til klubben vår og ønsker ham suksess i sin fremtidige karriere», skriver Siófok. Tirsdag ble det kjent at Zdravko Zovko er ny hovedtrener i klubben.

Dahl er en svært erfaren håndballtrener, men fikk bare noen få måneder som hovedtrener i Siofok. Foto: Aleksander Andersen / NTB

Siófok har gjort det til en vane å skifte ut trenere hyppig. Siden klubben ble stiftet i 2009 har den hatt 11 ulike.

Bent Dahl har bred erfaring fra håndballmiljøet. Han har tidligere jobbet både med aldersbestemte landslag, trent lag i eliteserien og vært analyseansvarlig under flere landslagssjefer.

Siofok har de siste årene satset stort for å utfordre storlaget Györ, men særlig etter koronapandemien brøt ut har det blitt vanskelig. Siofok lå på annenplass og hadde kurs for mesterligaspill da forrige sesong brått ble avblåst og nullet ut. Resultatene sesongen i forveien ble i stedet lagt til grunn for tideling av de to mesterligaplassene. Da endte Siófok på tredjeplass.

Der ble det ikke spill i Europas gjeveste klubbturnering for Dahl og elevene i høst.

Silje Solberg og Kjerstin Boge Solås er norske spillere som nylig har spilt for Siófok, men som nå har gått til andre klubber.