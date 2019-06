Norsk golfsensasjon: To nordmenn klare for US Open

Andreas Halvorsen er nå klar for US Open etter imponerende spill i kvalifiseringen. 22-åringen gikk ni under par over to runder i kvalifiseringen i Newport Beach natt til tirsdag, skriver Norsk Golf.

8062 spillere meldte seg på til kvalifiseringen til US Open, men når det hele starter 13. juni, er det kun 75 spillere som får lov til å delta.

– Det er et nåløye som er utrolig trangt, sier president i Norges Golfforbund, Marit Wiig, om det å kvalifisere seg til US Open, som ofte omtales som verdens tøffeste golfturnering.

Historisk for norsk golf

Dermed har Norge to deltagere i den amerikanske golfturneringen. Også Viktor Hovland er kvalifisert til årets utgave av US Open. Hovland og Halvorsen vant VM-gull i Japan sammen tilbake i 2014.

BEST I FJOR: Viktor Hovland vant US amateur i fjor sommer. Dette blir hans andre majorturnering. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

Det har aldri skjedd tidligere at to norske herrespillere har stilt til start i samme majorturnering.

I tillegg kvalifiserte også amatørspilleren Karoline Stormo seg til kvinnenes turnering i US Open.

– Det er stort for golfidretten i Norge, og det gir motivasjon. Vi gleder oss veldig til å se hvordan de utvikler seg videre, forteller Wiig.

– Kan konkurrere på høyt nivå

I fjor var Kristoffer Reitan med i US Open. Han deltok også i US Masters. Før det må man tilbake til 2006 for å finne norsk deltagelse i US Open. Da var det Marius Thorp som greide å kvalifisere seg.

– Dette er en gjeng som har vist at de kan konkurrere på høyt nivå. Det er utrolig spennende, sier Wiig om fremgangen til de norske golfspillerne.

– Det vil nok ta litt tid før det norske folk skjønner hvor gode disse utøverne er og hvilket potensial de har. Men det kommer. Det tror jeg virkelig, sier hun.