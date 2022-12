Mbappé herjet da Frankrike slo Polen: – For en spiller

For første gang siden VM i 1986 klarte Polen å ta seg videre fra et gruppespill i VM, men søndag sa det stopp i åttedelsfinalen mot de regjerende mesterne, Frankrike.

Olivier Giroud scoret kampens første mål like før pause. Spissen kom seg fri inne i boksen, og vartet opp med en kjapp avslutning som trillet inn i hjørnet.

Scoringen er hans 52. mål for det franske landslaget, som gjør at Giroud nå troner alene på toppen som spilleren med flest mål for herrelandslaget til Frankrike - étt mål foran Thierry Henry. Søndagens kamp var Girouds 117. landskamp.

Fremdeles har han et stykke opp til Eugénie Le Sommer, som er spilleren med flest landslagsmål på seniornivå i Frankrike. Hun står med 86 scoringer.

I det 74. minutt økte Frankrike ledelsen etter en lekker kontring. Den ble avsluttet av Kylian Mbappé, som fra 14 meter smalt ballen rett i nettet.

– For en prestasjon. For en spiller, sa NRKs ekspertkommentator Nils Johan Semb om scoringen.

På overtid økte Mbappé til 3-0, etter nok et perleskudd.

– Makan til fotballspiller det har ikke verden, sa Semb.

Mbappé står nå med 33 landslagsmål på 62 kamper, og hele ni av målene har kommet i VM. 23-åringen er dermed over halvveis til VM-rekorden til Miroslav Klose på 16 mål.

Mbappé er også toppscoreren i årets VM med fem mål.

Robert Lewandowski reduserte for Polen fra straffemerket åtte minutter på overtid og sørget for at Frankrike til slutt vant 3-1.

Frankrike skal spille kvartfinale på lørdag. Der møter de vinneren av kampen mellom England og Senegal.