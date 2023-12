Ute i løypa etter første skyting på søndagens jaktstart, var de tre nordmennene Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen og Vebjørn Sørum alle blant topp fem, og på jakt etter daværende leder Philipp Nawrath.

Da ville Christiansen ha drahjelp, men franske Fabien Claude nektet å gå forbi og ta teten. Sørum takket også nei til det, noe NRKs eksperter var kritisk til.

– Da taper de noen sekunder over toppen der. Det er ikke bra, sa Ola Lunde.

– Det kan de ikke holde på for lenge med, supplerte Torgeir Bhørn før kommentator Jann Post fortsatte:

– De snakket om at rekruttlaget var egen nasjon, men det bør ikke være slik i løypa. De bør samarbeide.

STIG PÅ: Her prøver Vetle Sjåstad Christiansen å slippe forbi Vebjørn Sørum og de andre konkurrentene. Men det var ingen drahjelp å få.

Etter løpet forklarer Sørum hva som skjedde på vei opp bakken.

– Jeg tenkte at jeg er jo yngst og jypling, men det er tydeligvis sånn at jeg også må bidra nå. Så jeg tok en liten føring før jeg fikk lurt dem frem igjen. Sånn er det, det er taktisk spill og det er det som er gøy med skiskyting også, sier han.

– Kommentatorene mener dere tapte noen sekunder på dårlig norsk lagtaktikk. Hva tenker du?

– Det gjør vi absolutt. Det er dårlig lagtaktikk, men akkurat på disse løpene går vi hver for oss, forklarer Sørum og fortsetter:

– Sånn er det masse av hele tida og det er masse som ikke blir fanget opp på TV. Det er mer enn dere tror.

Christiansen avslører at det gikk hett for seg, men at det er slik det må være.

– Det ble litt kjefting og smelling. Tarjei var litt forbanna på Vebjørn, som valgte å dra i 50 meter. Vi er konkurrenter i løypa. Vi behandler hverandre med respekt, men vi gir ikke ved dørene når det står om pallplasser, sier han.

Christiansen endte opp med en sterk 3. plass på jaktstarten.

3. PLASS: Vetle Sjåstad Christiansen endte på pallen i Östersund. Foto: AP

Illsint svenske

Sørum forteller at han hadde en lignende episode med svenske Martin Ponsiluoma, som la seg sliten i rygg på Sørum. Nordmannen ville ha han frem, men ble møtt med noen friske svenske gloser.

– Det ble litt banning ute der, men sånn er bare moro.

– Hvem bannet?

– Jeg tror Ponsiluoma var litt forbannet på at det gikk for sakte da jeg lå i front, men sånn er det. Han rykket på meg og fikk en luke, forteller Sørum.

BANNET: Martin Ponsiluoma. Foto: AFP

Tjuvstart av Thingnes Bø

Tyske Philipp Nawrath brakk beinet på fotballtrening i sommer, men har kommet seg raskt i form igjen. Han gikk først ut på en jaktstart for første gang i karrieren, men bak kom en rekke kanoner jagende.

Norges største stjerne, Johannes Thingnes Bø, har hatt en trå start på sesongen, og heller ikke under jaktstarten ble det fullklaff. Der ble det dramatikk fra start.

Nordmannen gikk ut for tidlig fra start, og måtte gå noen meter tilbake før han igjen startet rennet.

– Den er jeg usikker på. Han kan få 30 sekunder straff, sa NRKs ekspert Ola Lunde.

– Det kan være redningen, for han er for tidlig ute, supplerte kommentator Torgeir Bjørn.

Kort tid senere bekreftet Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) at Thingnes Bø slipper straff til NRK.

– Vanligvis så er det greit når utøveren rykker tilbake til start, sier sportsdirektør i IBU, Daniel Böhm.

Etter løpet var nordmannen litt flau av starten.

– Man ler alltid av folk som går ut for tidlig og ikke kan tida si. Jeg tenkte bare at det var veldig, veldig unødvendig. Men jeg hadde gode ski i dag, plutselig sklei jeg ut ett sekund for tidlig, sier Thingnes Bø selv.

Lægreid vil vurdere pause

Sturla Holm Lægreid fikk rennet ødelagt allerede på første skyting. Med to bom der var veien til toppen allerede blitt altfor lang. ble veien opp til de beste raskt altfor lang.

Han endte med tre bom totalt sett, og i sporet gikk det heller ikke veien. I mål var han nesten tre minutter bak vinneren.

– Jeg må finne ut hva som skjer her. Det er ikke gøy å være så langt bak. Jeg tror sykdommen sitter hardere i enn jeg tror, jeg får ikke brukt kapasiteten i lungene som jeg vanligvis har, sier Lægreid etter løpet.

SLITER: Sturla Holm Lægreid. Foto: AP

Han vil vurdere om han skal roe ned og prioritere helsa om det ikke gir seg.

– Hvis det ikke blir bra til neste uke, er det kanskje bedre ta en lengre, rolig periode hjemme.

Christiansen på pallen

Nawrath beholdt en god luke til konkurrentene inn mot tredje skyting, godt over 40 sekunder foran Bø, Christiansen og Sørum. Men der kom rennets første bom for tyskeren, og plutselig sto døra på gløtt for nordmennene.

Sørum skjøt raskt, men ble for het på grøten og fikk to bom. Christiansen røk også på en bom, og dermed var det bare Bø som fikk utnyttet Nawraths glipp. Storebror gikk ut nesten samtidig med langrennssterke Sebastian Samuelsson.

– Han må ikke falle for fristelsen til å følge Samuelsson, manet Bjørn fra kommentatorbua.

SEIER: Sebastian Samuelsson vant i Östersund. Foto: BILDBYRÅN

Svensken tok flere sekunder på Nawrath, mens Bø gikk sitt eget løp noen meter bak. Dermed var det duket for en avgjørelse på fjerde og siste skyting.

Der bommet først både Nawrath og Samuelsson. Det samme gjorde Bø, og ut fra fjerde skyting var det Vetle Sjåstad Christiansen som ble nordmannen som skulle jage den tysk-svenske duoen.

Men ingen er raskere enn Samuelsson i sporet. Dermed ble det svensk seier på hjemmebane foran Nawarath og Christiansen.