Norsk 25-åring vekker oppsikt i Sverige: Nå følges han tett av Solbakken

Den norske forsvarsspilleren har hatt en sensasjonell start på den nye Allsvenskan-sesongen.

– Over all forventning

Etter fire runder har Witry scoret tre mål fra backposisjon og Djurgården topper tabellen med fire av fire seire.

– Det har gått over all forventning, 12 poeng på fire kamper er helt rått, og vi har levert ekstremt bra laginnsats. For min egen del har det gått veldig bra, jeg har nå scoret like mye på fire kamper som jeg gjorde første sesongen min her. Jeg har vært kjempestabil, og det er veldig artig om dagen, sier Witry til NRK.

– Tre mål på fire kamper, dette er jo spisstall?

– Ja, det er jo egentlig det. Jeg forventer ikke at det varer, men det er viktig for meg å være med i boks. Det er ikke den viktigste oppgaven min som forsvarsspiller, men jeg prøver å gjøre rollen til min egen, og det offensive er kvaliteter jeg prøver å videreutvikle hele tiden. Det er artig at det har løsnet litt.

Prestasjonene blir naturligvis lagt merke til. Dette tvitret fotballekspert Joacim Jonsson nylig:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Og som bestilt:

Landslagssjef Ståle Solbakken røper overfor NRK at Witry nå for fullt er med i kampen om en landslagsplass.

Aslak Fonn Witry er blitt en profil i Allsvenskan. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

I NRK-podkasten Sporten sier Solbakken følgende:

– Han er en spiller som har hatt en veldig god start på den svenske ligaen og er spennende. Han går vi nøyere i sømmene nå, selv om han ikke var så aktuell på forrige samling, for da hadde han ikke spilt noen kamper. Det har han gjort nå, sier landslagssjefen.

– Kjempeartig

Solbakken er helt åpen om at han tar kartleggingsarbeidet av blant andre Witry på blodig alvor.

– Når jeg er ferdig med den podkastinnspillingen her skal jeg se Djurgårdens kamp mot Malmø, og jeg så Djurgården mot Norrköping for ikke mange uker siden, forteller han.

25-åringen synes naturligvis det er hyggelig at landslagssjefen har ham på blokka.

– Det er kjempeartig. Jeg skal ikke si at det er naturlig, men de har jo kontroll på alle spillere. Når du gjør det bra er det naturlig at de sjekker deg opp. Det er selvfølgelig et mål å komme med på landslaget, men det er kjempetøff konkurranse. Det har ikke vært naturlig å bli snakket om i det celebre selskapet tidligere, fordi konkurransen er så ekstremt høy, mener han.

Foreløpig har han ikke snakket personlig med Solbakken. Men Norge spiller to privatlandskamper i juni mot Hellas og Luxembourg, og der kan fort Witry være aktuell for en tropp.

– Jeg har helt ærlig ikke tenkt så mye på det. Nå har jeg levert stabilt hele forrige sesong og så langt denne sesongen, og det er klart man har en drøm og et mål om det. Dette får bli opp til dem, jeg er klar om det trengs, svarer han.

Ståle Solbakken bekrefter at Witry står på blokka hans. Foto: Geir Olsen / NTB

Kobles til større klubber

Witry forlot Ranheim og norsk fotball i slutten av 2018 før han rakk å bli et veldig kjent navn her hjemme. Men i Sverige har han tatt Allsvenskan med stor, og allerede nå snakkes det om at han kan bli solgt til enda større klubber i Europa.

Kontrakten hans går ut desember 2022, og foreløpig tar han alle spekulasjoner med knusende ro.

– Det er naturlig at det kommer slike ting når man gjør det bra, men fokuset mitt er her i Djurgården. Samtidig vil jo alle spille på et høyest mulig nivå, og det har jeg vært klar og tydelig på til klubben om at jeg har lyst til å prøve.

Han er veldig glad for valget om å dra til Djurgården i 2018. Han mener han har tatt store steg siden han dro.

– Det har vært som jeg håpet, jeg er blitt bedre og bedre og tatt steg sesong for sesong, match for match. For min del har det handlet om å komme til en stor klubb i skandinavisk målestokk og takle press og forventninger der. Jeg har tatt ekstra steg i år, og det er selvfølgelig veldig artig, sier han.

Søndag har han en ny sjanse til å imponere Ståle Solbakken og alle andre. Da møter Djurgården bunnlaget Degerfors på bortebane klokken 15.