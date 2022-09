– Utestengelsen bør etter min mening ikke bare gjelde for utøverne, skriver FIS-styremedlem og tidligere skipresident Erik Røste i en melding til NRK.

Onsdag ble det kjent at Norges Skiforbund dropper å delta FIS-møtene i Sveits denne uken, som følge av at russiske representanter skal delta.

Røste er klar på at utestengelsen ikke bare burde gjelde utøvere, og mener hans synspunkter i saken ikke er endret.

– Min holdning til det brutale overgrepet på Ukraina og det ukrainske folk er godt kjent. Jeg har vært krystallklar på at det er helt ekstraordinært og krever ekstraordinære tiltak. Jeg jobbet derfor svært aktivt for russisk og Belarus utestengelse i mars. Ingen ting har endret mitt syn.

Han påpeker videre:

– Min holdning er at utestengelsen også skal gjelde for offisielle representanter.

FIS-MEDLEM: Erik Røste. Foto: Annika Byrde / NTB

Endret mening

Tidligere i dag kom Norges Skiforbund med en pressemelding med tittelen: «Denne uka er det klart for første fysiske høstmøte i FIS på tre år.»

Kort tid etterpå var planene skrotet. Det var VG som omtalte nyheten først.

Skiforbundet kom onsdag kveld med en ny pressemelding hvor de gjør rede for valget. De skriver at holdningen for russisk utestengelse også må gjelde representanter på politisk og administrativt nivå.



SKIPRESIDENT: Tove Moe Dyrhaug. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Skistyret har besluttet at en sterkt fordømmer den Russiske deltagelsen i FIS-møtene. Skistyret har også besluttet å trekke alle norske representanter fra møter i Zürich der russiske eller hviterussiske representanter er til stede, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug.

NRK har stilt Jelena Välbe – som er på plass i Zürich – spørsmål rundt Norges beslutning om å droppe møtene som følge av russisk deltakelse.

Hun sier de er klar til å snakke med hvem som helst, men ønsker ikke å ta stilling til beslutningen fra Norges Skiforbund.

– Jeg har ikke reagert på det norske forbundets uttalelser på lang tid. På generelt grunnlag, så har sport for meg alltid vært sport, og ikke politikk, svarer hun.

Välbe har ikke lyst til å svare på uttalelsene til Røste, som uttrykte før FIS-gjenvalget tidligere i år, at han ikke ønsket den russiske skipresidenten i FIS-styret. Hun ble heller ikke gjenvalgt.

PÅ PLASS: Välbe, sammen med flere russere, skal delta på FIS-møtene i Zürich denne uken. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

– Tydeligere standpunkt

Det skal være over 60 ulike FIS-møter og seminarer løpet av uken i Zürich. I underkant av 30 norske deltakere skulle i utgangspunktet ha deltatt i Sveits.

NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt mener avgjørelsen er på høy tid.

– Det har kommet et nytt styre i Norges Skiforbund og de har åpenbart bestemt seg for å ta et tydeligere standpunkt og en hardere linje i de sammenhengene her.

Saltvedt fortsetter:

– Det er en tydelighet som er enda viktigere når det begynner å gå rykter om at man vurderer fra IOC- og FIS-ledelsens side å foreta en tilnærming overfor Belarus og Russland.

FIS-styret har varslet at det 22. oktober skal ta en beslutning rundt russisk og belarusisk deltakelse i konkurranser kommende vinter.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra FIS’ medieavdeling, men har foreløpig ikke lykkes. De ga følgende svar til VG tidligere i dag.

«Den nåværende FIS-policyen når det gjelder russisk og belarusisk deltakelse gjelder ikke representanter, men kun utøvere i konkurranser. Derfor er alle deltakere i FIS’ komiteer klarert til å delta i møtene»