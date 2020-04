Norges OL-håp svømmer i naboens badestamp for å holde seg i form

Iden får akkurat plass til å svømme i badestampen. En strikk rundt livet holder ham igjen slik at han kan svømme nesten som vanlig.

– Du får ikke den samme oppdriften fra vannet, og det er ganske mye tyngre å puste. Du får heller ikke brukt noe særlig beinspark. Men jeg gjør dette for å bli best og holde svømmeformen ved like, sier Iden til NRK.

Han skulle egentlig ha vært i gang med sesongen nå, men i stedet svømmer han for harde livet i naboens boblebad mens vannet slår i veggene rundt ham.

I likhet med annen idrett er triatlonsesongen satt på vent. Iden aner ikke når neste løp starter, og sesongens store mål, OL, er utsatt til 2021.

Får viktig svømmefordel

– Det er ikke helt ideelt. Ingen av våre utøvere har vært borte fra bassenget så lenge, sier sportssjef i triatlonforbundet, Arild Tveiten.

GRÅTT: Gustav Iden kråler seg fremover i badestampen.

En normal uke betyr ni timer svømming, men det lar seg ikke gjøre i unormale tider. Men Idens nabo har en badestamp, og selv om den er litt over to meter lang, er det mer enn nok for en av verdens beste triatleter.

Mandag kveld var det tid for en ny økt i naboens badestamp. Omtrent 60 minutter holder, selv om han vanligvis tilbringer langt mer tid i vannet. Naboens badestamp er hans eneste mulighet for å trene svømming.

– Jeg er den eneste på landslaget som får trent svømming. Det er greit, det er ikke helt det samme. Men jeg får brukt mye av dem samme muskulaturen, og hindrer fullstendig tap av svømmeform, sier Iden.

Blir «kokt»

Han innser dog at han og de andre norske utøverne er heldige som fortsatt får trene.

– Vi har det nok bedre enn de fleste, vi som driver med idrett, sier Iden.

I Sverige er svømmehallene åpne, mens de østerrikske utøverne fikk svømme fra og med mandag. Soortssjef Arild Tveiten anslår at rundt 70-80 prosent av konkurrentene ikke får trent på svømming.

Iden kan skaffe seg et lite forsprang, men å lade opp til OL i et «spaanlegg», som Iden kaller det, er ikke optimal. Når badestampen nettopp er brukt, holder den 38 grader.

– Da holder det med 30 minutter for meg. Vanligvis er temperaturen 34 grader. Da er det varmt, men overkommelig, sier han.