Norges landslag ble nektet å bytte drakt etter EM-kamp

Etter åpningskampen mot Nederland kom en av de nederlandske spillerne bort til Emilie Haavi. Hun spurte om å bytte drakt, men Haavi måtte svare nei.

– Da måtte jeg si «sorry, vi kan ikke», sier Haavi (25) til NRK.

NY KAMP – NY DRAKT: Norges herrelandslag har tidvis fått nye drakter til hver kamp. Her er laget fra Nord-Irland-kampen 26. mars. Foto: Clodagh Kilcoyne / Reuters

I åpningskampen hadde hjemmelaget fra Nederland spesiallagde drakter med det norske og nederlandske flagget like under den nederlandske logoen.

Norge spilte imidlertid med like drakter under de tre EM-kampene, og hadde ikke nok til å bytte bort, ifølge Haavi.

– I likhet med A-herrer har vi begrenset antall sett drakter nå da vi skal bytte til nye drakter i 2018. Spillerne fikk drakter benyttet i EM da de er spesialtrykket, sier Jan Ove Nystuen, leder merkevare i NFF, til NRK.

Vanlig under de store mesterskapene

Haavi sier det er flere av lagvenninnene som mener dette neppe hadde skjedd på herresiden i et mesterskap.

– Det er en enkel greie, men det bør ikke være noe forskjell på hvor mange drakter vi har og hvor mange drakter herrene har. Det er en symbolsak, sier Haavi.

Å bytte drakt etter en fotballkamp er vanlig på de store arenaene. Det er ikke uvanlig at norske spillere bytter drakt med motstanderen etter kamp.

BYTTE: Valon Berisha bytter drakt med Eduardo Silva etter en landskamp mot Kroatia i 2012. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Det skjedde også under U21-EM i Israel i 2013.

U21-DRAKTBYTTE: Marcus Pedersen bytter drakt med en israelsk spiller under EM i 2013. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Verdensmester-stjerne

Når Tyskland spiller sine EM-kamper, har de to stjerner over den tyske logoen. Det er fordi de tyske damene har vunnet VM to ganger. De norske draktene var stjerneløse.

– Det har vi ikke, og det har vi tatt opp. Mens Tyskland spilte med sine stjerner på brystet hadde ikke vi vår.

Haavi melder at dette vært et tema blant spillerne tidligere, uten at noe har skjedd.

– Vi har tatt det opp før, og støtteapparatet vil jo gjerne at vi skal få ny drakt hver kamp. Men det har ikke skjedd noe mer, sier hun.