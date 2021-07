Norges hemmelighetsfulle OL-motstander har samlinger i flere måneder i strekk

Det er få håndballnasjoner med så suksessrik OL-historie som Sør-Korea. Men det norske laget har likevel ingen anelse om hva som møter dem i åpningskampen i Tokyo.

– Fra 2019 til nå, så vet vi svært lite. De har vel holdt seg i Sør-Korea hele tiden, utenom den ene spilleren som spiller i Europa, sier Camilla Herrem.

Denne ene spilleren skal vi komme tilbake til, men først litt om den helt unike sørkoreanske håndballkulturen.

Drar ikke lenger til Europa

Pandemien har gjort at Sør-Korea ikke har spilt utenlands siden VM i Japan i 2019. Men også før koronaen var det sjeldent å se sørkoreanske spillere i aksjon på internasjonal jord. De dukket riktignok opp i OL og VM, og med deres helt spesielle spillestil pleide de alltid å være blant gullkandidatene.

– De er litt annerledes typer enn det vi er vant med, fordi de skyter på andre tidspunkter, har litt andre finter, litt sånn morsomme frikast og så man må være obs hele tiden, forteller Herrem.

VET LITE: Camilla Herrem, her fra forrige kamp mot Sør-Korea, synes det er vanskelig å bli klok på den sørkoreanske spillestilen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Men noen grundigere analyse er det vanskelig å gi, for alle sørkoreanerne spiller i hjemlandet, og nesten alle kampene deres er på sørkoreansk jord.

Tidligere hadde Sør-Korea store profiler i de beste europeiske klubbene, men slik er det ikke lenger.

– Resultater har ikke alltid sammenheng med hvor mange som spiller utenfor Korea, men jeg tror nok det har noe å si, sier Jung Choi, styremedlem i det koreanske- og det asiatiske handballforbundet.

Foto: MARKO DJURICA / Reuters

Månedsvis på landslagssamling

Ole Gustav Gjekstad er trener for regjerende mesterligavinner Vipers. Han forklarer at det har vært et ønske om å få sørkoreanske spillere til Europa, men at det har vært vanskelig.

Det til tross for at det koreanske håndballforbundet «alltid vil hjelpe spillere med å dra til europeiske klubber», ifølge Choi.

– Hovedutfordringen har vært at Sør-Koreas landslag krever å ha spillerne i så lange perioder at det har vært nesten umulig for klubber i Europa å forholde seg til det. Når Sør-Korea krever at de skal være med i fire-fem måneder på landslagssamling, så blir det vanskelig, forklarer Gjekstad.

VANSKELIG: Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad mener det er mange sørkoreanske spillere med høyt nivå. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix / NTB

At det asiatiske mesterskapet i tillegg faller på andre tidspunkt enn det europeiske, gjør at mange klubber vegrer seg for å hente sørkoreanske spillere.

Men det er ett unntak: den 31 år gamle høyrebacken Ryu Eun-hee.

Det ene unntaket

I hjemlandet blir hun bare kalt «Dronningen», så god og viktig har hun vært for sørkoreansk håndball.

Men for to år siden fikk Ryu muligheten til å spille for den franske toppklubben Paris 92, og hun grep den. Med det ble hun den første sørkoreanske håndballspilleren til å spille i Europa siden 2010.

Men overgangen til den franske klubben var på ingen måte uproblematisk.

Kulturforskjellene fra Sør-Korea var store, både på og utenfor banen. I tillegg til språkutfordringene, sleit Ryu med å tilpasse seg den europeiske håndballen.

Tempoet var høyere og taklingene hardere. Til IHF forklarer hun også at dommerne dømmer på en litt annen måte, og at kommunikasjonen på banen var ukjent for henne.

– På en trening knipset en 17 år gammel spiller og ropte navnet mitt. Jeg var flau og sjokkert, men forstod etter hvert at det var en kulturforskjell.

HAR STORSPILT: Ryu har fått en rekke priser for sinn innsats for både klubb og landslag. Foto: Vidar Ruud / NTB

Med tiden tilpasset Ryu seg sitt nye miljø, og med det fulgte suksess på banen.

Hun ble kåret til månedens spiller i den franske ligaen og storspilte for Sør-Korea i VM i Japan.

– Hennes erfaringer i Europa vil ikke bare ha en positiv effekt på henne personlig, men på hele landslaget, uttalte den sørkoreanske landslagssjefen.

– En komplett spiller

Prestasjonene hennes har gjort at hun nå er klar for ungarske Györ, klubben som regnes som verdens beste.

– Jeg synes hun er en komplett spiller. Hun er en god skytter, en av de større på Sør-Korea. Samtidig er hun god i fintene sine og god i forsvar. Det er spennende å se hva slags form hun er i, sier Silje Solberg, som blir en av Ryus nye klubbvenninner i Gÿor.

De norske håndballkvinnene vet kanskje lite om Sør-Korea som håndballag, men de vet godt hvem 180 centimeter høye Ryu Eun-hee er.

Og skal Norge sikre full pott i første OL-kamp, er hun den viktigste å stoppe.

De norske håndballkvinnenes åpningskamp i OL i Tokyo starter klokken 09.15 norsk tid søndag, og kan høres på NRK Sport.