– Vi møter et bedre lag. Våre supportere har overvurdert oss, og undervurdert Serbia. De vinner vel fortjent, sier Lagerbäck til TV 2.

Norge ble nemlig utspilt i store deler av det som var den viktigste landskampen på fem år.

Igjen og igjen skapte serberne farligheter – særlig på høyresiden. Men Lagerbäck avfeide kritiske spørsmål om laguttak og endringer fra sidelinjen.

– Jeg tror ikke det er Haitam (Aleesami) eller Stefans (Johansen) feil. Det er laget som helhet, sier Lagerbäck, som understrekte at kollektivet sviktet.

– Elendig stemning

Etter å ha brent flere store sjanser, rullet Serbia opp et praktangrep på tampen av 1. ekstraomgang.

Sergej Milinkovic-Savic, som også scoret det første, var iskald da han kippet ballen over en utspilt Rune Jarstein:

AVGJØRELSEN: Sergej Milinkovic-Savic avgjorde kampen med et praktmål.

Det var også en meget fortjent ledelse etter at Norge hadde sluppet med skrekken gang på gang gjennom kampen.

Storspill fra keeper Rune Jarstein – og en god dose flaks – holdt lenge liv i Norges drøm om EM-spill.

– Dette var en gedigen skuffelse. En kamp veldig mange av oss hadde gledet oss til i hele år. Innsatsen i dag var langt under pari, sier NRK-ekspert Morten Morisbak Skjønsberg.

Selv om vertene var på desperat jakt etter mål på tampen av ekstraomgangene, klarte aldri hjemmelaget å skape de store sjansene.

Dermed løp tiden fra Norge, som nok en gang må være tilskuere under et mesterskap.

– Stemningen (i garderoben) er helt elendig. Vi hadde store ambisjoner om å kvalifisere oss til mesterskap og igjen klarer vi det ikke, så det er selvfølgelig en skuffet gjeng, sier Kristoffer Ajer til TV 2.

– Vi er rett og slett ikke gode nok. Serbia er bedre enn oss, og de vinner fortjent, sier Erling Braut Haaland.

Rystet Norge

Serbia kom altså desidert best ut av startblokkene på Ullevaal. Faktisk fikk Norge et varsel ved en serbisk avslutning allerede etter 21 sekunder, og det skulle virkelig være et tegn på hva som var i vente.

Bare fem minutter senere var Norge svært heldige. Dusan Tadic' hælspark fant etter hvert Darko Lazovic, som skjøt ballen via et norsk bein og like over tverrliggeren.

Der Norge slurvet med både pasninger og press på ballfører, kom Serbia og særlig Aleksandar Mitrovic til sjanse på sjanse. Den første halvtimen hadde Lars Lagerbäcks menn mer enn nok med å forsvare seg.

Svensken måtte vente en halvtime på en norsk målsjanse, og den var til gjengjeld stor.

En corner fra Martin Ødegaard fant Erling Braut Haaland i feltet, men headingen ble klarert på streken.

NÆR: Erling Braut Haaland stod for Norges eneste målsjanse i 1.-omgang. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Like etterpå trodde «alle» at Mitrovic hadde sendt bortelaget i ledelsen, men serberen traff ikke rent på avslutningen fra kloss hold.

– Det er en svak omgang. Jeg savnet aggressiviteten fra forrige landskamp. De sliter med tellinga, og forflytningen går for sakte, sa NRK-ekspert Morten Morisbak Skjønsberg.

Jarstein holdt unna

Den store Serbia-dominansen bare fortsatte i starten av 2.-omgang, og Norge var altså svært heldige som ikke lå under med både ett og to og tre mål.

Norge viste imidlertid bedre tendenser etter en drøy times spill, og innbytter Joshua King testet Predrag Rajkovic med en ordentlig suser, som keeperen akkurat rakk å bokse unna.

Herfra hang Norge langt bedre med før altså Milinkovic-Savic og Normann sørget for en svært dramatisk avslutning.

Ventet lenge

Det er gått nesten et år siden det ble klart at Norge skulle møte Serbia gjennom «bakveien» til EM.

Gruppeseieren i nasjonsligaen ga nemlig Norge en ekstra sjanse etter å ha blitt slått ut av EM-kvaliken bak Spania og Sverige.

Serbia-kampen var egentlig berammet til 26. mars, men koronapandemien utsatte oppgjøret gjennom våren og sommeren.