Norges alpinsensasjon ofret ungdomstiden for å bli best: – Det er dager hvor det ikke er like kult

– Jeg har brukt hele ungdomstiden min på å prøve å bli best og har droppet alt som kan kalles en normal ungdomstid. Jeg ser jo aldri familien eller venner og har en kjæreste som får lite tid med meg, sier Braathen.

– Det er dager hvor det ikke er like kult, men den eneste riktige innstillingen er å gjøre det som trengs for å bli best, sier 19-åringen.

Mange hadde antagelig ikke hørt om Lucas Braathen før han sensasjonelt kjørte inn til bestetid i 1. omgang i selveste Kitzbühel.

Nordmannen har imidlertid levert flere sterke resultater denne sesongen, og for mange er det bare et tidsspørsmål før han står på pallen for første gang i et verdenscuprenn.

Det var under sesongåpningen i Sölden at i hvert fall det alpininteresserte publikum for alvor la merke til ham. Braathen ble nummer seks og fikk sin første topp-ti-plassering i verdenscupen.

– Norwegian style

Talentet var raskere enn både Alexis Pinturault, Mathieu Faivre, Zan Kranjec - og Henrik Kristoffersen i 2. omgang og ble til slutt også beste nordmann i rennet.

– Uvirkelig, sa 19-åringen om sin egen prestasjon etter rennet, mens selveste Alexis Pinturault var alt annet enn overrasket.

– Jeg kaller det bare «Norwegian-style». Det er så mange talenter fra Norge at jeg har sluttet å bli overrasket, sa den franske stjernen til NRK.

Braathen ble også beste nordmann da han kjørte inn til en 6.-plass i slalåm i Zagreb 5. januar, og han tok også en 5.-plass i parallellstorslalåm i Alta Badia 23. desember.

KONKURRANSE: Braathen har faktisk slått Henrik Kristoffersen ved flere anledninger denne sesongen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Skulle slå verdens beste

Veien frem til verdenscupnivå har vært preget av hardt arbeid og strukturert planlegging. 19-åringen har overlatt lite til tilfeldighetene.

Som tenåring måtte han velge mellom det å satse på fotballen eller skikjøringen.

Da valget var tatt, satte han i samarbeid med sin far opp en 10-årsplan. En knallhard fremdriftsplan der belønningen skulle være å bli god nok til å slå verdens beste alpinister.

I løpet av de nærmeste årene, som han uttrykker det, skal han ha lykkes med å nå akkurat det målet.

– Jeg skulle være oppe med de aller beste når jeg fylte 20, og jeg fyller 20 nå i april. Så egentlig er jeg ganske i rute, sier Hokksund-gutten til NRK.

– Bare å rulle videre

Satsingen gjennom tenårene førte ham etter hvert inn på europacuplaget, der det ble flere topplasseringer og også seier i storslalåmcupen i 2018.

Bare få dager etter han startet et av sine første renn i europacupen, fikk han sin verdenscupdebut i Val d'Isère 8. desember i 2018. Der overrasket han med å ende på en sterk 26.-plass. Rennet ga ham fast plass på landslaget.

Tirsdag stiller han til start i kveldsrennet i østerrikske Schladming.

– Her er det ikke noe suging på karamellen, det er bare å rulle videre. Om du skal fokusere på alt bra du har gjort, så forsvinner fokuset på det neste. Det gjelder å ta med seg det man kan lære mer av inn i neste renn, fastslår Braathen.

Som altså mangler den første pallplasseringen i verdenscupen. Den kan imidlertid komme snart, ifølge NRKs ekspert Lars Elton Myhre.

– Per nå er det ingenting som tyder på noe annet.

For selv om han endte på 4.-plass i Kitzbühel til slutt, vekker prestasjonen oppsikt.

– Han ligger der oppe som en av de veldig få som har slått gjennom i toppen av verdenscupen i veldig ung alder, sier NRKs alpinekspert.