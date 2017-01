Norges «ukjente» VM-helt: – Han er vår mest undervurderte spiller

– Vi kaller han bare for «Søle». Hvorfor vet jeg ikke. Kanskje fordi han er så skitten, sier Kent Robin Tønnesen og ler.

Storskytteren snakker om lagkameraten Christian O'Sullivan. Kanskje ikke blant Norges mest profilerte spillere under håndball-VM. Men 25-åringen med irske aner hylles som en av troppens «unsung heroes» i Frankrike

– Han er landslagets mest undervurderte spiller. Han går virkelig i krigen for oss andre. Han skal ha den anerkjennelsen, sier Sander Sagosen.

– Han er en fantastisk fyr, som gjør grovjobben. Han er forsvarsdirigenten som styrer ankomstspillet vårt. Han er en nøkkelspiller, fortsetter Sagosen.

– Han gjør grovjobben

Også landslagssjef Christian Berge har superlativene klare.

– Han er en av de styrende kreftene i laget, både bakover og fremover. Han er en av våre ledertyper, og har gjort en ordentlig bra innsats i VM, sier Berge.

NRKs håndballekspert Håvard Tvedten mener Oslo-gutten er blant grunnsteinene i den norske VM-suksessen.

– Christian er ikke så lett å få øye på under kamp, for det er mange andre som tar fokus. Men han er en utrolig viktig spiller for Norge, og en av grunnene til at vi står i en VM-semifinale i dag.

HYLLER: Både Sander Sagosen (til venstre) og NRKs håndballekspert Håvard Tvedten skryter av Christian O'Sullivan. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Han jobber og rensker opp veldig mye bak Bjarte Myrhol, og er en god taklingsspiller. Han gjør grovjobben, og han gjør den formidabelt, sier Tvedten.

O'Sullivan selv tar rosen med ydmyk fatning.

– Det er veldig hyggelig å høre. Jeg prøver å gjøre de andre gode. Min jobb er å sette opp hvilket spill vi skal ha. Hittil har det gått ganske bra, sier han med et smil til NRK.

At han ikke får de største overskriftene i mediene lever imidlertid den britisk-ættede spilleren svært godt med.

– Jeg er veldig fornøyd med den oppmerksomheten jeg får. Jeg trives ikke så godt med å være i media. Jeg lar det jeg gjør på banen snakke for meg, sier O'Sullivan.

– Han er litt «drittslenger»

Men den norske Magdeburg-spilleren har også en annen rolle på laget. Utenfor banen.

– Han er litt «drittslenger». Han er stor i kjeften og god på å melde litt, forteller Sagosen med et flir.

– Han er en litt tullete type, som liker å finne på sprell, forteller Tønnesen.

O'Sullivan svarer slik på «påstandene» – med et stort glimt i øyet:

– Det er sånn det er her. Jeg får mye dritt. De liker å tulle med meg. Men jeg prøver å skape god stemning hele tiden. Det er sånn som hører til.

Og svaret på hvorfor han kalles «Søle»?

– Det kommer fra O'Sullivan. På barneskolen ble det ganske fort «sølevann». Det er bare blitt værende, humrer O'Sullivan.