Danmark åpnet knallsterkt i Ljubljana, og med en solid Sandra Toft i mål tok de en etterlengtet seier over Norge.

Før onsdagens kamp mellom Norge og Danmark var det allerede avgjort at begge lagene var sikret en semifinalebillett.

Det var dermed kun semifinalemotstander som sto på spill. Taperen vil møte EM-favoritt Frankrike i semifinalen.

– De har vist god form, men man skal slå alle lag for å vinne gull, sånn er det. Det har vist seg at Montenegro er et antatt svakere lag enn Frankrike har vist nå. Kan kanskje være fordel å møte Montenegro, sa Ragnhild Valle Dahl til NRK om Frankrike.

Slurvete åpning

Norge var uvanlig uorganiserte innledningsvis. Etter å ha havnet under med tre mål i løpet av de ti første minuttene måtte Thorir Hergeirsson ta en tidlig timeout.

Det viste seg å være smart. Nora Mørk, Maren Aardahl og Malin Aune sørget for å hente opp den danske ledelsen.

Danmark var sterke i duellene, og Norge slet med siktet. Ingen av lagene klarte å dra ifra, og de fulgte hverandre tett til pausen.

De norske håndballkvinnene surret med byttene, og fikk en to minutter. Heldig for dem klarte ikke danskene å utnytte det.

– Norge har for mange spillere på banen, Det skal selvfølgelig ikke skje, sier NRKS kommentator Marit Malm Frafjord.

En god redning av Katrine Lunde sørget for at Norge tok ledelsen for første gang 30 sekunder før pause. Norge gikk til hvilen med ettmålsledelse (13-12), etter en jevn omgang.

Mørks strafferekke brutt

I andre omgang fortsatte lagene å følge hverandre tett. Lunde og Sandra Toft sto begge godt bakerst, og sørget for at ingen av lagene dro ifra.

Nora Mørk sto med 20 av 20 fulltreffere fra syvmeteren hittil dette mesterskapet, men den rekken sørget sisteskansen til Danmark for å ende.

– Det er ikke overraskende at det er Sandra Toft som stopper rekka, sier NRKS kommentator Patrick Rowlands.

Samtidig som Norge traff både tverrliggeren og stolpene var danskene, effektiv i motsatt ende.

Danmark fikk en firemålsledelse, men med under fem minutter igjen røk danskene på to to minuttere.

– Danmark spiller veldig stygt nå, sier Frafjord.

Norge maktet ikke å slå tilbake mot rivalen, og måtte se seg slått av Danmark for første gang siden 27. november 2014.