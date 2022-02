Norge tapte i ekstraomgangen – syltynt semifinalehåp

Norge gikk på sitt fjerde tap på seks kamper da Danmark ble for sterke og vant 6-5 etter en ekstraomgang.

Med kun tre kamper igjen av gruppespillet ser veien til semifinale og medaljekamp lang ut for Norge. Selv med seier mot både ROC, Kina og Italia, må Norge ha hjelp av de andre lagene for å ta seg videre.

Etter at alle lag har spilt seks kamper leder Sverige med full pott. Storbritannia har fem seire, mens Canada har fire. ROC, Sveits og USA deler fjerdeplassen med tre seire hver, mens Norge og Kina har to seire.

Danmark fikk sin første seier i mesterskapet mot Norge.

Danmark og Norge spilt jevnt hele veien, og kun i én av de ti ordinære omgangene tok et av lagene mer enn et poeng. Danskene ledet 5-4 før siste omgang, men Norge hadde en god mulighet til å ta to poeng og sikre seier med sistestein.

Det greide det ikke og kampen gikk til ekstraomgang. Der hadde danskene sistestein og sikret seieren.