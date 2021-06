Haaland reddet Norge: – På grensen til flaut

– Det er ikke godt nok, rett og slett. Å ha ett skudd i løpet av 90 minutter mot Luxembourg er ikke bra nok. Det er på grensen til flaut, faktisk, sier Haaland til TV 2.

Haaland hadde ikke scoret for Norge på 311 minutter siden det siste av tre mål mot Romania i oktober. Det inkluderte også kamper mot Nord-Irland, Gibraltar, Tyrkia og Montenegro.

Så, etter 90 sjansefattige minutter mot Luxembourg, kom nettsuset for Dortmund-spissen.

Haaland ble spilt gjennom av Kristian Thorstvedt, og 1-0-scoringen på overtid ble altså forskjellen på Norge og Luxembourg.

Det endte en 401 minutters lang måltørke for Haaland på landslaget.

– Jeg var inne i min verste måltørke «ever» for et lag, og det var godt å få slutt på den, sier Haaland.

– Fantasiløst

Frem til da så det ut til å bli en svært frustrerende kveld for både Haaland og Norge, som slet stort med å skape sjanser.

– Det er en fryktelig svak landskamp. Norge har vel én målsjanse før målet, og det sier egentlig alt mot en såpass svak motstander. Det er fantasiløst offensivt, og det går for sakte. Det er altfor upresist når de først skal prøve å skape noe, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Det var Haaland som var nærmest før målet i det 55. minutt, men headingen ble stoppet av en meget god redning fra Anthony Moris.

Dette var faktisk Norges største – og første – sjanse på det tidspunktet.

– Ikke i toppform

Landslagssjef Ståle Solbakken trekker frem at Luxembourg er bedre enn mange forventer, og han viser blant annet til 1-0-seieren over Irland i Dublin i mars.

Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Men han er også klar på at Norge burde skapt langt mer enn de gjorde.

– Jeg sa (til spillerne) at målene gjerne kommer i de siste minuttene i disse kampene, så det jobbet vi mentalt med. Men ingen er uenig at vi burde skapt mer og hatt flere sjanser og avslutninger. Det er jeg helt enig i, sier Solbakken.

Landslagssjefen fikk også flere spørsmål om Ødegaard, som ikke klarte å skape de store sjansene. I TV 2-studioet konkluderte Egil Olsen med at Ødegaard ikke er i ordentlig form.

– Gutta har hatt en veldig lang sesong. Han er jo ikke toppform, og det skal de heller ikke være. De har sin kropp å ta vare på. Han løp mye og så lyktes han med noe, men ikke alt, sier Solbakken.

– Hvorfor klarer dere ikke involvere Haaland mer?

– Svaret er flere innlegg i boksen, svaret er flere kombinasjoner rundt boksen, eller småstikkere, eller to-tre kontringsmuligheter som kunne blitt noe, svarer Solbakken, som også påpeker at Haaland fikk målet og stod bak den største sjansen.

Én sjanse – til Luxembourg

Norge fikk for så vidt en helt grei start på kampen, men det tok ikke lang tid før det begynte å lugge. De norske spillerne fant hverken rytmen eller presisjonen, og dermed ble det kun antydninger og ikke reelle sjanser i 1.-omgang.

Faktisk var Luxembourg nærmest da Olivier Thill raget høyest i feltet, men ballen skled av hodet fra seks meters hold.

Norge var både utålmodige og upresise, og rødtrøyene stod uten én målsjanse og ingen skudd på mål i 1.-omgang.

Ny markering

Norge hadde markering mot Qatar før samtlige landskamper i mars, og onsdag stilte landslagsspillerne med et nytt budskap: «Make the changes count. Human rights on and off the pitch», het det på t-skjortene.

NY MARKERING: Håndflaten og fem fingre er det internasjonale symbolet for menneskerettigheter. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Nesten samtidig som spillerne tok avspark, kom nyheten om at den kenyanske fremmedarbeideren Malcolm Bidali er løslatt mot kausjon.

Landslagssjef Ståle Solbakken forklarer onsdagens budskap med at endringene i Qatar er nødt til å skje raskere.

– Vi fortsetter å legge press på Fifa og Qatar for å styrke menneskerettighetene og migrantarbeidernes rettigheter i vertskapslandet. Vårt signal er tydelig, vi følger nøye med på utviklingen i Qatar. Det har skjedd positive endringer, i slutten av mai kom det for eksempel nye regler om arbeid på varme dager. Problemet er at det går for sakte å sette disse nye reglene ut i livet – denne prosessen må umiddelbart skyte fart, sier Solbakken i en pressemelding.