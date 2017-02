Artikkelen oppdateres! Rennet pågår fortsatt.

Etter bare én seier i VM-kvartfinalen i lagkonkurransen måtte Aleksander Aamodt Kilde vinne med 45 hundredeler i den avgjørende duellen mot Frankrike.

Det gikk dessverre ikke: Kilde var sjanseløs mot den franske stjernen Pinturault og dermed var Norge slått ut allerede i kvartfinalen.

– Jeg var ikke helt på gang i dag og jeg beklager til lagkameratene mine for det. Jeg hadde litt utfor i beina, sier Aleksander Aamodt Kilde til NRK.

SLÅTT UT: Aleksander Aamodt Kilde og Norge ble slått ut i kvartfinalen i VM. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Frankrike vant til slutt 3–1 over Norge, og kort tid etter gikk de helt til topps i konkurransen etter en trillerduell mot Slovakia i finalen.

Sverige imponerte stort – og tok en sterk VM-bronse.

Åpnet bra

Til tross for at det ikke ble jubel for Norge, var Kilde godt fornøyd med Norges innsats.

– Jeg synes vi kjempet bra og kjørte to solide omganger, både herrene og damene, sier Kilde.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til hva det norske laget kunne prestere i lagkonkurransen. Norge stilte uten de største kanonene, så det var ikke ventet at de kunne kjempe om medaljene.

Leif Kristian Haugen var kanskje den som utmerket seg mest av de norske i St. Moritz tirsdag. Han vant begge duellene han stilte opp i – og viste knallform før slalåmøvelsene i VM.

– Jeg føler at jeg gjorde jobben. Jeg angrep, og jeg koste meg skikkelig. Dette er noe av det beste vi har gjort som lag, og neste år (i OL) skal vi bite enda bedre fra oss, sier Haugen.

Norge åpnet sterkt og hadde på ingen måte problemer med å ta seg videre fra åttedelsfinalen. Lysdahl, Haugen, Skjøld vant alle sine dueller, noe som gjorde at Norge vant 3–1 over Tsjekkia.

Men i kvartfinalen ble det altså bråstopp:

Kristin Lysdahl var 0,45 sekunder bak Adeline Baud Mugnier, Maren Skjøld 0,28 bak Tessa Worley og Aleksander Aamodt Kilde 0,22 bak Alexis Pinturault.

Da hjalp det ikke at Leif Kristian Haugen slo Faivre med 0,15 sekunder.

SE VIDEO: Sverige tok en imponerende VM-bronse. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Sverige tok en imponerende VM-bronse.

Norge har kun stilt to ganger

I lagkonkurransen kjøres det parallellslalåm med to kvinnelige utøvere og to mannlige utøvere. I konkurransen avanserer man i et utslagssystem til en eventuell finale.

Det er beste herre- og dametid som legges sammen.

Norge stilte uten sin beste slalåmkjører på kvinnesiden, Nina Løseth. Hun har slitt med problemer med korsryggen.

Norge har aldri hevdet seg i denne disiplinen, men har bare stilt lag to ganger: I 2013 (Schladming) og 2015 (Beaver Creek).