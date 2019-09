Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

To ganger tidligere i EM-kvalifiseringen har Norge ledet, men rotet bort seieren.

Borte mot Sverige i skjebnekampen for de norske landslagsherrene, skjedde det igjen.

Med uavgjort mot Sverige begynner det norske håpet om EM-kvalifisering å svinne, selv om det fortsatt er mulig for det norske laget å ta seg til mesterskapet.

– Vi vet selvfølgelig at det er en tøff arena å komme til, men sånn kampen ble, er det litt skuffende at vi ikke tar tre poeng, sier landslagskaptein Stefan Johansen til NRK.

Frustrert King: – Vi tuller det bort

For selv om Norge tok ledelsen rett før pause, utlignet altså Sverige i andre omgang. Det gjør at de norske spillerne er svært skuffet over resultatet.

Se Norges mål her (saken fortsetter under videoen):

Stefan Johansen sørger for norsk 1-0 ledelse rett før pausen

Norges spiss, Joshua King, er frustrert over hvordan laget spilte mot slutten av kampen.

– Vi tuller det bort på slutten der. Vi skaper noen overganger, men så dribler vi og roter bort ballen. Vi kaster bort tre sjanser de siste syv-åtte minuttene. Vi må spille i bakrom når vi kan det da, sier Joshua King til TV 2 etter kampen.

– I andre omgang slutter vi å presse, vi gir dem rom. Vi fikk ikke så mye rom av dem. Alt i alt er jeg skuffet. På slutten syns jeg vi burde ta vare på kontringene bedre istedenfor å drible så mye og gi bort ballen. I dag skuffer vi oss selv, utdyper han til NRK.

Den oppfatningen deler dog ikke landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Vi taper ballen mange ganger, men det er en tett og fysisk kamp. Jeg syns ikke vi taper ballen på grunn av dårlige beslutninger. Men han har rett i at vi taper ballen litt mye, sier Lagerbäck.

Også kaptein Johansen er skuffet over at Norge kun fikk med seg ett poeng. Isolert sett er resultatet kanskje bra, men de norske spillerne føler likevel de rotet bort seieren.

– Det er surt å tenke på nå, men sånn er det. Vi hadde sjanser nok til å vinne denne kampen, så det er skuffende, sier Johansen.

Tabbe førte til norsk scoring

Norge stilte i utgangspunktet med et defensivt lag mot Sverige. Kun Joshua King spilte spiss, med fem mann bak seg på midtbanen.

– Det er tydelig at Lagerbäck ikke ønsker en kamp som sist. Det er helt klart defensivt fokus, sa NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp, før kampen.

Likevel startet kampen slik den gjorde på Ullevaal i mars. Norge kom til store muligheter tidlig, men Joshua King fikk ikke ballen i mål da han headet fra seks-syv meter etter drøyt åtte minutter spill.

Men svenskene overtok initiativet i kampen. I løpet av første halvdel av første omgang kom Sverige til flere store muligheter, men heller ikke de gule og blå fikk ballen i mål.

SCORING: Stefan Johansen scoret Norges mål. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Det så ut til å være uavgjort til pause, men så skulle Andreas Granqvist servere en gavepakke. Midtstopperen slo en uhyre svak pasning til King, som kunne storme mot mål. Spissen fant Ødegaard, som lekkert fant en iskald Johansen på kanten av femmeteren.

– Det var et gunstig tidspunkt å score på. Det var bra gjort av Josh (King), og ikke minst Martin (Ødegaard), som har øyer i nakken der, sier Johansen om målet.

Kapteinen feiret med å løpe til den røde veggen på Friends Arena. Her knyttet han neven foran de norske supporterne og kysset drakta.

Jaktet seieren

Men, som sist Norge møtte Sverige, klarte ikke Norge å holde på ledelsen. I det klokka passerte timen spilt, bygde Sverige opp et angrep. Nordmennene klarte aldri å komme helt frem til motspillerne, og til slutt var det Forsberg som fikk trillet ballen ned i hjørnet.

Sverige utligner med Forsberg

Etter det bølget kampen frem og tilbake. Både Sverige og Norge kom til flere muligheter, men foran mål var det ingen av lagene som var skarpe nok.

Norge var laget som presset på. Lagerbäck gjorde flere offensive bytter da han byttet inn Moi Elyonoussi og Erling Braut Haaland, men ingen klarte å score mål.

Men ingen av dem kom på scoringslisten. Dermed ble det 1-1, og Norge er nå nede på fjerdeplass i sin pulje. De to beste går videre.

Etter søndagens poengdeling har begge nasjoner følgende gjenstående kamper: Malta (borte), Spania (hjemme), Romania (b) og Færøyene (h).

Dersom Norge ikke går videre i denne kvaliken, har de en ny mulighet. Norge vant Nations League, og skal dermed spille playoff til våren. Da er det først en semifinale over to kamper, før det er en finale om EM-plass.