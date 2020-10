OL i Tokyo ble flyttet fra 2020 til 2021, men fortsatt er det uvisst om arrangementet kan gjennomføres. De norske friidrettsutøverne, som hadde pressetreff i Oslo tirsdag og onsdag, rives mellom håp og tvil.

Friidretts-EM som skulle vært i Paris i 2020 ble ikke flyttet. Det ble bare avlyst.

Derfor har de nasjonale forbundene i Norge og Sverige jobbet aktivt inn mot Det europeiske friidrettsforbundet (EA) for å sjekke muligheten for å arrangere et EM i 2021.

Generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges Friidrettsforbund bekrefter dette overfor NRK, men sier signalene de har fått i retur har vært så negative at det aldri er levert inn et konkret forslag som er blitt realitetsbehandlet.

OPPGITT: Sportssjef Erlend Slokvik hadde håpet på en mer offensiv holdning fra Det europeiske friidrettsforbundet. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Tirsdag kveld informerte sportssjef Erlend Slokvik de norske utøverne om at det ikke ser lyst ut.

– Handlingslammet

– Vi ser at det er veldig liten sannsynlighet for at det blir et EM. Sammen med svenskene har vi jobbet med en løsning der løpsøvelsene kan foregå på Bislett og de tekniske øvelsene i Stockholm, men både politikerne og administrasjonen i Det europeiske friidrettsforbundet viser veldig liten interesse. De virker å være handlingslammet. Vi føler vi stanger hodet i veggen, sier Slokvik til NRK.

NRK har sendt følgende spørsmål til EA, som foreløpig ikke har svart på:

1) Hva er EAs oppfatning av forslaget fra de skandinaviske forbundene?

2) Hva har vært EAs respons?

3) Er det noen mulighet for at EA vil legge til rette for et europeisk mesterskap i 2021? Hvorfor/hvorfor ikke?

4) Mange utøvere, i hvert fall i Norge, er skuffet over at 2021 kan bli et nytt år uten mesterskap. Hva har EA å si til disse utøverne?

– Ser ikke lyst ut

Skuffelsen over manglende vilje er nemlig stor blant de norske utøverne, med den regjerende europamesteren på 1500 og 5000 meter i spissen.

– De har sikkert sine grunner, det er mye ansvar de må ta, men for oss utøvere er det veldig enkelt. Vi vil konkurrere, med eller uten publikum, vi vil kjempe om medaljer, sier Jakob Ingebrigtsen.

Han er imidlertid ikke overrasket over de negative signalene, og tror heller ikke det blir noe OL.

– Hvis de så lett kunne avlyse ting i år, så ser det ikke så lyst ut for neste år, for det ser ikke ut som så mye skal endre seg. Men samtidig har vi bevist vi kan konkurrere i sommer, sier Ingebrigtsen.

– Jeg kjenner ikke gutta som bestemmer, men friidrett er litt sidrumpa og gammeldags, sier Filip Ingebrigtsen.

BEST I EUROPA: Jakob og Henrik Ingebrigtsen sikret norsk dobbel på 5000 meter under EM i Berlin i 2018. Foto: Hendrik Schmidt / AP

Oppgitt

– Det virker litt som de er redd for å få skylda for noe. Det er litt sånn alle er nå, at det er ingen som virkelig tør å gjøre noe som helst som man i ettertid kan få masse kritikk for. Så jeg tror de fleste sitter på bakbeina, sier Henrik Ingebrigtsen, som mener EA også var altfor raske med å avlyse årets EM i Paris.

– Jeg håpet jo lenge at EM bare skulle bli utsatt til november/desember, i stedet for å kansellere, men de ga seg kjempefort og uten kamp. Jeg ble litt oppgitt, erkjenner mannen med mannen med medalje i fire europamesterskap på rad.

Ingebrigtsen-brødrene er langt fra alene om å være kritiske til manglende arrangementsvilje.

– De er ikke så flinke til å tenke rundt situasjonen som er nå, det er mye lettere for dem å bare si nei, dessverre, konstaterer sleggekaster Eivind Henriksen, som påpeker at det allerede har vært arrangert Diamond League-stevner i friidrett og mange andre store idrettsarrangementer denne sommeren og høsten.

– Må se muligheter

– Jeg synes det er dumt. Man bør være ja-menneske og få til alternative løsninger, sier stavhopper Sondre Guttormsen.

Verdens nest raskeste på 800-meter i år, Hedda Hynne, synes også EM kunne ha vært et fint mål, særlig hvis det ikke skulle bli noe OL.

Hun understreker at hun ikke kjenner til prosessene og beslutningstakerne i EA, men sier:

– Det er viktig at de som jobber i slike stillinger er opptatt av å prøve å se muligheter. Så må de som tar de beslutningene få lov til å gjøre det, og så er jeg glad vi har Erlend som jobber på, sier Hynne til NRK.

Og Erlend Slokvik understreker at han ikke har gitt helt opp. Men håpet svinner.