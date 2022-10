Norge møter Spania i EM-kvalifiseringen – Solbakken advarer mot blemme

Norge møter blant annet stornasjonen Spania og Skottland i kvalifiseringen til EM i 2024.

– Det er en kjempegod trekning for Norge. Det kunne vært mye verre. Det er overkommelig. Det er en gruppe som jeg mener vi burde klare å komme til EM fra, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Norge møter disse i gruppa A: Spania, Skottland, Norge, Georgia, Kypros.

– Vi er mellomfornøyd. Vi er fornøyd med at vi unngikk gruppe B og C. Vi kunne ha vært heldigere i pulje to og. Både Norge, Skottland og Georgia kan ta poeng fra hverandre. Vi må også unngå en blemme mot Kypros som er et ok hjemmelag, sier Ståle Solbakken til NRK.

Slik ser EM-kvalifiseringsgruppene ut: Ekspandér faktaboks Gruppe A: Spania, Skottland, Norge, Georgia, Kypros Gruppe B: Nederland, Frankrike, Irland, Hellas, Gibraltar Gruppe C: Italia, England, Ukraina, Nord-Makedonia, Malta Gruppe D: Kroatia, Wales, Armenia, Tyrkia, Latvia Gruppe E: Polen, Tsjekkia, Albania, Færeøyne, Moldova Gruppe F: Belgia, Østerrike, Sverige, Azerbajan, Estland Gruppe G: Ungarn, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Litauen Gruppe H: Danmark, Finland, Slovenia, Kazakstan, Nord-irland, San Marino Gruppe I: Sveits, Israel, Romania, Kosovo, Belarus, Andorra Gruppe J: Portugal, Bosnia-Hercegovina, Island, Luxemburg, Lichenstein

EM-drøm: Kan Erling Braut Haaland sørge for at Norge når sitt første mesterskapsgruppespill på over 20 år? Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Tror på poeng mot stornasjon

Landslagssjefen tror både Skottland og Georgia også er fornøyd med gruppen, men påpeker at mulighetene er gode for å ta seg videre.

Om det er mulig å ta poeng fra Spania, er Solbakken krystallklar på.

– Det er det absolutt.

NRK-ekspert Torp mener Spania er kjempefavoritter i gruppe A.

HAR TRO: Torp mener Norge burde ha gode muligheter for å ta seg videre til EM. Foto: n24593

– Spania er storfavoritter selvfølgelig. De kommer til å vinne gruppa. Spania blir en vanskelig motstander, men Skottland burde vi ha gode muligheter for å ta poeng fra. Resten burde vi slå.

I fjor uttalte Solbakken at han følte seg sikker på at Norge kommer seg til 2024-EM. Det har han fortsatt troa på.

– Det har vært målet med hele prosjektet. Så skal vi være veldig glad for at vi ikke kom i gruppe B eller C, sier landslagssjefen.

Unngikk tøff gruppe

Gruppe B med Nederland, Frankrike, Irland, Hellas og Gibraltar utpeker seg kanskje som den tøffeste gruppen. Italia og England havnet sammen i gruppe C, til lett humring fra de oppmøtte i Frankfurt. De får selskap av Ukraina, Nord-Makedonia og Malta.

Vi må tilbake til år 2000 da Norge sist var med i et seniormesterskapsgruppespill. Nå venter nye muligheter. Tyskland er vertskapslandet for mesterskapet.

EM-kvalifiseringen gjennomføres neste år. De to beste fra hver guppe går til sluttspill sammen med vertsnasjon Tyskland. EMs tre siste plasser fordeles i nasjonsligaomspillet.

Da puljeseieren røk i nasjonsligaen etter tap for Slovenia og Serbia, havnet det norske laget på seedingsnivå tre.