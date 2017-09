– Det er mitt ansvar å sørge for at løperne kan løypa, så jeg er fortsatt flau på egne vegner, sier Stig Kristiansen, landslagssjef for Norge.

Han måtte fortvilet innse at medaljehåpet Iver Johan Knottens temporitt i U23-klassen ble spolert av en tabbe.

Det norske laget hadde nemlig tatt feil av rekkefølgen på de to rundene rittet besto av - noe de ikke oppdaget før etter rittet var i gang.

Oppdaterte ikke nettsiden

Feilen førte til at Knotten kjørte den første delen av rittet mye saktere enn han burde.

Arrangøren i Bergen sier at deler av skylden må legges på dem.

– Dette er en endring som ble gjort for ikke så lenge siden. De sjekket ikke technical guide, som er syklistene bibel for sykkelløp, og de hadde da ikke fått med seg at vi hadde endret løypen. Vi informerte om dette på lagledermøtet og det står i technical guide, men på nettsiden sto det feil. Der var det gammel informasjon, sier Torjus Larsen, rittleder i Bergen.

Han understreker at han er veldig lei seg for det som har skjedd.

– Det er utrolig synd hvis de legger opp taktikken etter en type løp, og det blir endret uten at de har fått det med seg. Vi må bare legge oss flate for at vi ikke har fått oppdatert vår nettside, sier Larsen.

– Stor forandring

Knotten var et medaljehåp for Norge, men fikk det tøft da han plutselig måtte snu om på løpsplanen.

Det norske laget ble svært forvirret da de underveis i rittet skjønte at løypeoppsettet var motsatt av det de hadde forberedt seg på.

Knottens far, Jon-Erik, satt selv i følgebilen da de innså feilen.

– Det ble en ganske stor forandring, men jeg må innrømme at jeg ble imponert over at han greide å takle det såpass bra, sier faren.

Kristiansen sier de ville disponert løpet ganske annerledes om de visste om den korrekte rekkefølgen.

– Vi tolket det som at vi skulle kjøre Birkelundstoppen først. Disponeringene vi hadde lagt opp til var i motsatt rekkefølge av sånn det ble, sier han.

– Blir litt stress

Knotten selv medgir at feilen trolig påvirket rittet hans.

– Vi var sikre på at vi skulle på langrunden først, og da får du en sånn «hva skjer nå» når du får kortrunden først. Da må man omstille underveis, og det blir litt urytmisk og stress. Men jeg gjennomfører en grei tempo likevel, sier syklisten.

Han understreker at han ikke klandrer noen.

– Jeg vil ikke skylde på noen. Vi gjør en bommert alle sammen. Alle var enige om at det var der kortrunden skulle være. Når du ser gjennom den offisielle sida, så står det en lang runde først. Men vi bommer i alle fall, og det er ikke noe å gjøre med, sier Knotten.

Rittet pågår fortsatt.