– De må få et spark i ræva, for det der bør de ha kontroll på, sier Erik Valnes etter å ha blitt nummer to i verdenscupsprinten i Falun.

Sparket retter han mot allroundlandslagstrener Eirik Myhr Nossum og sprintlandslagstrener Arild Monsen. Før lørdagens renn måtte nemlig trenerduoen overfor NRK innrømme at de har misforstått uttakskriteriene til det midtskandinaviske etappeløpet Ski Tour 2020, som starter i Östersund om en uke.

Der har Norge en kvote på ti løpere. Fram til fredag kveld trodde Monsen og Nossum at fire av de ti løperne måtte være inne blant de 20 beste sammenlagt i sprintverdenscupen.

Det viser seg nå å ikke stemme.

– Det var svenskene som gjorde oss oppmerksom på at vi som arrangørland sammen med dem har den fordelen, sier Monsen.

– Pinlig

Fordelen består i at Norge og Sverige slipper å ta hensyn til sprintverdenscupen, og i stedet kan velge fritt. Årsaken er at de normalt skulle hatt nasjonale kvoter i konkurransene, noe som utgår fordi det er en tour.

– Vi har lest reglene opp og ned i mente. Vi er ikke jurister, verken jeg eller Arild, så vi må lese en del ganger. Nå har vi snakket med FIS, som bekrefter at vi kan se bort fra den såkalte firerkvoten som må være topp 20 i sprint, sier Nossum.

MISFORSTO: Arild Monsen og Eirik Myhr Nossum trodde de kunne reglene, men det viste seg å ikke stemme. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Opplysningen kommer etter at Norge allerede har tatt ut seks av de ti herreløperne til Ski Tour. Blant dem som allerede er tatt ut, er lørdagens sprintvinner Pål Golberg.

Han er ikke imponert over trenerne i denne saken.

– Det er litt pinlig, sier Golberg.

– Tror du Nossum og Monsen synes det er litt pinlig?

– Ja, jeg håper det, for det er noe man kan lese seg fram til. Men det var godt de fant det ut, sier han.

Innrømmer: – Vi misforsto

Konfrontert med uttalelsene fra Golberg, tar Monsen en viss selvkritikk på vegne av seg selv og kollega Nossum.

– Vi misforsto en liten sak der, ja. At sprintkvoten ikke gjaldt Norge og Sverige som arrangørland, hadde vi ikke fått med oss. Men det har ikke fått noen alvorlige konsekvenser, påpeker han.

Men det betyr uansett at Monsen og Nossum har et vesentlig hensyn mindre å ta når de skal velge de fire siste løperne. Det innebærer også at det kan bli tøffere diskusjoner, fordi reglene ikke lenger styrer miksen av distanseløpere og sprintere.

– Ja, det blir enda hardere diskusjoner mellom oss, det kan det bli. Det er alltid diskusjon, særlig om siste og nest siste plassen, erkjenner Arild Monsen.

TO SIKRE, ÉN PÅ VENT: Erik Valnes (t.v.) venter fortsatt på klarsignal til Ski Tour 2020, mens både Pål Golberg og Aleksandr Bolsjunov kan føle seg trygge på deltakelse. Foto: Henrik Montgomery / AP

Kamp om plassene

Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Pål Golberg, Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund er de seks som allerede er tatt ut.

Bak dem ligger Martin Johnsrud Sundby og Erik Valnes på papiret best an.

I hatten de to siste plassene skal trekkes fra, ligger navn som Martin Løwstrøm Nyenget, Sindre Bjørnestad Skar, Didrik Tønseth, Finn-Hågen Krogh, Håvard Solås Taugbøl og Jan Thomas Jenssen.

Ski Tour 2020 startet i Östersund om en uke, og fortsetter med etapper i Åre, Storlien/Meråker og Granåsen i Trondheim.