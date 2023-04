De norske fotballkvinnene reddet uavgjort på overtid i Sverige etter at Frida Maanum satte ballen i nettet med kveldens siste spark på ballen.

Dermed får det norske laget en flott opptur etter et surt tap mot Spania.

– Det var faktisk veldig deilig. Man vil aldri tape mot Sverige. Jeg synes vi kan gå fra denne kampen med seier, men det er selvfølgelig deilig å få 3-3, sier Maanum til NRK.

I tillegg måtte lagets store stjerne, Ada Hegerberg, gå av banen med skade.

– Det går veldig bra. Det er klassisk at en muskel strekker seg, jeg har vært ute noen måneder. Det kan skje, og jeg skal hjem og lege den. Det kommer til å gå fint, sier Hegerberg til NRK.

GLADMELDING: Hegerberg melder til NRK at hun ikke er bekymret over skaden hun pådro seg mot Sverige. Foto: Lise Åserud / NTB

Hun legger til at hun ikke er bekymret.

– Jeg kjenner kroppen såpass godt og det er ikke vits å pushe noen grenser nå. Det kommer til å gå bra, sier hun.

Det var før pause at Hegerberg måtte byttes ut, etter at hun satt seg ned på gressmatta etter en duell med en svensk spiller.

Det viste seg hun slet med lysken, og hun kunne altså ikke fortsette.

– Det er en solid nedtur for Norge, sa kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Forferdelig synd på Ada

Lyon-spissen gikk av banen for egen maskin.

– Umiddelbart tar hun seg til lysken, men det ser ut som den isposen ligger på kneet. Og hvis det er kneet igjen ... Ada sa jo her i et intervju at hun har gravd dypt for å komme tilbake, og får hun seg en trøkk til nå synes jeg forferdelig synd på Ada. Det er ikke det Norge trenger nå, de trenger en Ada i form, sier NRKs fotballekspert Elise Thorsnes.

Hun gjorde nylig comeback i klubblaget Lyon 25. mars. Da scoret hun etter kun ett minutt som innbytter, og hun var en av Norges to målscorere mot Spania på Ibiza.

Fra før har Hegerberg hatt flere langvarige opphold fra fotballen på grunn av skader. Den verste ventetiden mellom to kamper var på 625 dager.

Det var Sverige som startet best, og Barcelona-stjerna Fridolina Rolfö danset forbi det norske forsvaret og sendte gultrøyene i ledelsen på Gamle Ullevi etter et drøyt kvarter spilt.

STJERNA SCORET: Sveriges Fridolina Rolfö. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det blir for enkelt, kommenterte Torp, som var lite imponert over det norske forsvarsspillet.

– Vi er ikke ordentlig på. Vi har ikke øyekontakt med ballfører, mente eksperten.

Norge svarte

Norge svarte svenskene i andre omgang, og formsterke Frida Maanum tuppet ballen i mål etter et flott angrep i forkant.

Utover i kampen var de effektive og litt heldige. Et strålende innlegg fra Julie Blakstad traff pannebrasken til Karina Sævik, som stanget inn 2-1 for de norske kvinnene.

Foto: Lise Åserud / NTB

Svenskene ga seg ikke, og på tampen av kampen skulle de sette inn 2-2, til stor jubel for hjemmefansen.

Svenskene fortsatte å presse, og på overtid satte Olivia Schough inn 3-2 for svenskene.

Da det så ut til at det skulle ebbe ut i svensk seier, sørget Frida Maanum for 3-3 i siste sekund.

– Jeg tenker at får vi en sjanse, så kan vi straffe de. Det klarer vi, og det er deilig at det blir 3-3, sier Maanum.

Riises lag hadde en tøff kamp mot Spania, der de til slutt tapte 2-4 på Ibiza.

Møtet med svenskene var siste treningskamp før VM i Australia og New Zealand. Mesterskapet spilles fra 20. juli til 20. august, så det er fortsatt en stund til.