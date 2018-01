Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Med gårsdagens overraskelse Marius Lindvik på laget lå Norge hele 18,2 poeng bak ledende Polen etter første omgang i Zakopane lørdag. Og utover i finaleomgangen skulle det vise seg at det skulle bli tøft for Norge uten en syk Daniel-André Tande og Robert Johansson på laget.

Før siste runde i finaleomgang lå Norge på 2.-plass, men da Richard Freitag hoppet 137 meter og Andreas Stjernen kun strakte seg til 129,5 meter gikk tyskerne forbi Norge. Sist ut fra bommen kom Kamil Stoch. Og med et fantastisk hopp på 141,5 meter satte polakken også ny bakkerekord på hjemmebane.

BAKKEREKORD: Polske Kamil Stoch satte bakkerekord med et hopp på 141,5 meter i finaleomgangen lørdag. Foto: Alik Keplicz / AP

Lindvik presterte godt

Etter uoffisiell bakkerekord i prøveomgangen fredag og god prestasjon også lørdag har 19 år gamle Marius Lindvik for alvor meldt seg på i kampen om en OL-plass. Hoppsjef Clas Brede Bråthen sa følgende etter kvalifiseringen fredag.

– Følger han opp dette i morgen, vil det bli et svært interessant OL-uttak.

Og med 128,5 og 133 meter i lagkonkurransen lørdag gjorde Lindvik sine saker bra.

– Han har prestert meget godt i sin første lagkonkurranse. Men han hadde nok håpet å gjøre enda mer for å gjøre jobben for Stöckl & co. enda vanskeligere når OL-laget skal tas ut, sier hoppkommentator Ingrid Sørli Glomnes etter Lindviks hopp i finaleomgangen.

OL-KANDIDAT: Marius Lindivk (19) har hoppet seg inn i OL-diskusjonen etter gode prestasjoner i Zakopane. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Seks på rad

Før lørdagens konkurranse i Zakopane hadde Norge vunnet seks strake lagkonkurranser, fem i verdenscupen og en i skiflygings-VM. Sist Norge ikke vant en lagkonkurranse var i Holmenkollen i mars 2017.

Etter seieren i VM i skiflyging forrige helg mente hoppsjef Clas Brede Bråthen at Norge aldri har hatt et bedre lag.

– Jeg tror det er det beste hopplaget vi noensinne har hatt. I hvert fall i moderne tider.