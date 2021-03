Norge markerte igjen

Norge markerte mot Qatar også før den tredje kampen i VM-kvalifiseringen ved hjelp av budskap på t-skjorter. Det stod igjen «Human rights on and off the pitch» (menneskerettigheter på og utenfor banen) på trøyene, samtidig som spillerne løftet fem fingre i været. Dermed gjentok Norge markeringen fra forrige kamp. De fem fingrene representerer logoen for menneskerettigheter.