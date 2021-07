På NRKs spørsmål om han måtte be Herrem i stedet gjøre det enkelt, svarer den norske landslagssjefen slik:

– Ja. Det er lov å bruke trickskudd, forutsatt at du «tricker» den i mål, sier han – og får tenkt seg om et lite sekund før han fortsetter:

– Nei da, men det er sånn at du skal bruke den skuddteknikken som er hensiktsmessig i den situasjonen. Det er vrient med trickskudd med den ballen. De sier den skrur annerledes. Det har med ballen og gulvet å gjøre. Kanskje vi må øve mer på det. Men vi skal skyte kontant. Vi kan brenne et skudd, men sette de neste.

GOD DAG PÅ JOBBEN: Men Camilla Herrem måtte endre skuddteknikken underveis i kampen mot Sør-Korea. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– To på rad, det er litt for mye

Landslagssjefen og Herrem var naturligvis godt fornøyd med den knusende 39-27-seieren over Sør-Korea i OL-åpningen søndag. Men det var ikke til å unngå å legge merke til endringen hos Camilla Herrem underveis kampen.

For da Norge fikk sveivet igang det offensive maskineriet etter noen usikre åpningsminutter, startet Herrem med et fantastisk mål. Hun lurte keeperen én vei, sendte ballen rundt målvakten med en skru rundt, eller et såkalt trickskudd. En spesiell teknikk den 34 år gamle kantspilleren er kjent for å bruke.

GODT FORNØYD: Landslagssjef Thorir Hergeirsson, her underveis i kampen mot Sør-Korea. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Men da hun bommet på de to neste og senere fikk beskjed av Hergeirsson, satte hun senere tre baller kontant i mål på kontring. Når NRK spør om landslagssjefen ønsker at hun unngår trick-skuddene i fremtiden gjentar han budskapet sitt:

– Som jeg sa isted: Et trickskudd er en skuddvariant. Er det hensiktsmessig og du har dratt keeperen vekk, og er god til å skru ballen, så er det en like god skuddteknikk som andre. Men to på rad, det er litt for mye.

Herrem mener det blir mindre trickskudd

Camilla Herrem trekker på smilebåndet når NRK tar opp temaet. Hun mener Hergeirsson kjenner henne såpass godt at «han vet at hun ikke stopper med trickskudd med det første».

– Men ballen ruller ikke like godt som jeg er vant med. Det går litt treigere. Så da tenker jeg at det er bedre å skyte som vanlig, som normalt. Fordi stussen i ballen ikke er lik. Da har vi lært det, sier hun.

– Men blir det mindre triksing fra deg nå?

– Ja, det blir sikkert mindre med tanke på hvordan ballen ruller. Det er ikke det samme som vi er vant med. Det er litt mindre, men det viktigste er at ballen skal inn i kassen, sier Herrem.

– Må ikke slutte med det man er god til

En som virkelig vet hva trickskudd er og som perfeksjonerte det som aktiv, er nåværende NRK-ekspert Håvard Tvedten. Han er klar på at det i Herrems tilfelle handler om tilvenning både til hall og ball.

– Man må ikke slutte med det man er god til, men kanskje vurdere det en ekstra gang, sier Tvedten.

– For min del: det var ikke planlagt, man gjør det på instinkt. Det er den beste muligheten i øyeblikket. Man må ikke bli for fokusert på det, men støtte seg til det man faktisk er god på.

– En perfekt start

Trickskudd eller ei, til syvende og sist ble det en drømmeåpning på OL for Norge. For selv om enkelte gjorde et poeng ut av hvor lite de visste om Sør-Korea før kampen, ettersom laget nesten ikke har konkurrert internasjonalt siden VM i 2019, skulle usikkerheten vise seg å være ubegrunnet.

Den lille spenningen var borte allerede etter syv minutter.

Da satte nemlig Nora Mørk inn 5-3-målet fra egen halvdel, en scoring som samtidig markerte at de norske håndballjentene satte inn et gir sørkoreanerne ikke maktet å henge med på. Det varte kampen ut.

Norge ga seg ikke før det stod 39-27 i på resultattavlen.