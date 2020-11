– At dette var den foreløpige konklusjonen, var som ventet. Vi må gjøre en vurdering av hva vi gjør videre. Vi har fem dager på å be om en ytterligere begrunnelse, og eventuelt en anke i kjølvannet av det, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt til NRK.

Norges Fotballforbund (NFF) ba i utgangspunktet om at kampen skulle bli omberammet, eller i verste fall at den burde blitt avgjort ved loddtrekning hvor resultatet ville blitt 1-0, 0-0 eller 0-1.

Årsaken er at fotballforbundet mener de ikke har skyld i at kampen måtte avlyses, men Uefa landet altså på motsatt konklusjon.

Uefa erklærer kampen som tapt av Norge «for å være ansvarlig for at kampen ikke ble spilt», heter det i pressemeldingen.

KAPTEIN: Mats Møller Dæhli er hærfører for det såkalte nødlandslaget mot Østerrike onsdag kveld. 25-åringen står med 23 A-landskamper for Norge. Foto: EXPA/ Florian Schrötter

– I praksis stoppet

Det står altså i Uefas koronaregler at kamper kan bli omberammet eller avgjort ved loddtrekning dersom ingen av klubbene eller de nasjonale forbundene har ansvar for at kampen ikke blir spilt.

Frem til lørdag kveld var det usikkert om de norske spillerne fikk reise til Romania. De norske helsemyndighetene anbefalte sterkt å ikke reise, og lørdag kveld tok NFF beslutningen om å bli hjemme.

På dette tidspunktet var det for sent å stille et reservelag mot Romania, ifølge NFF.

Samtidig var det NFF som formelt sett tok avgjørelsen om å avlyse kampen.

På spørsmål om hva som vil ligge i en eventuelt anke, svarer Bjerketvedt:

– Jeg har ikke lyst til å gå i detaljer, men det er et spesielt tilfelle. I praksis er det den norske regjeringen som stoppet oss fra å reise og spille kampen.

Nødlandslaget avgjør gruppen

Hvis Norge blir stående med 3-0-tap for Romania, betyr det fortsatt at Norge vinner nasjonsligagruppen med 3-2-seier eller tomålsseier over Østerrike onsdag kveld.

Grunnen er at innbyrdes oppgjør går foran målforskjell i nasjonsligaen, og Østerrike slo Norge 2-1 på Ullevaal i september.

Kampen starter klokken 20.45 onsdag kveld. Norge stiller med et helt nytt landslag, døpt «nødlandslaget», i Wien.