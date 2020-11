Østerriksk presse: – Folket vil ikke akseptere et tap mot dette laget

Østerrike leder sin gruppe i Nasjonsligaen og slo Nord-Irland sist kamp. Likevel forventer supporterne mer enn de har sett hittil.

– Laget vinner, men spørsmålet er om de vinner på en god måte? Folket vil se et lag som spiller bra. Mot Nord-Irland, spilte vi bra kun i ti minutter. Folket vil ha mer, sier Peter Klöbl til NRK.

Klöbl er fotballkommentator i landets største avis, Kronen Zeitung. Han sier lagets spillestil har vært et hett tema den siste tiden.

Når Norge i tillegg stiller med det han omtaler som «C-laget», blir ikke presset mindre.

– Når dere ikke har Sørloth eller Haaland eller noen av de andre spillerne, tenker vi at dette blir lettere og forventer seier.

Sterke reaksjoner

Klöbl forteller at landslaget kan vente seg kraftig kritikk dersom de taper mot Norge.

– Reaksjonen vil bli veldig hard. Vi kommer til å skrive at vi er det latterligste laget i Europa hvis vi taper for det norske tredjelaget, sier den østerrikske fotballkommentatoren.

Storavisen die Presse melder at presset er på hjemmelaget.

Kveldens kamp avgjør nemlig hvem som rykker opp til øverste nivå i Nasjonsligaen. Ifølge avisen har Østerrikes trener, Franco Foda, advart mot å ta for lett på oppgaven.

– Nykommerne spiller alle en viktig rolle i sine klubber, så det er et godt lag. Det som teller er at vi presterer slik vi gjorde i Norge, sa han ifølge die Presse på pressekonferansen før kampen.

PRESSET: Til tross for at Østerrike kun er noen få kamper fra ny seiersrekord kreves det bedre fotball av laget til Franco Foda. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Fem ganger så viktig

Kronen Zeitung skriver at dette er en fem ganger så viktig kamp som normalt.

Det som står på spill er gruppeseier, opprykk til øverste nivå i Nasjonsligaen, muligheten for en omspillsplass til VM, at man kan komme nærmere å slå rekorden i antall seiere på rad og at det er mange millioner å tjene på å vinne gruppa.

Sportsjournalist i avisen Kurier, Alexander Huber, forklarer at østerrikerne frykter det norske laget fordi man ikke kjenner til andre spillere enn Veton Berisha, som har en fortid i Rapid Wien.

– Alle sier at vi må vinne, fordi vi slo Norge sist gang, og nå er det kanskje C-laget som møter her. Samtidig vet alle at Norge ikke har press. I tillegg har ikke de siste kampene mot Nord-Irland og Luxemburg vært de beste, sier han.

Også Huber frykter reaksjonene dersom Norge skulle beseire Østerrike i kveld.

– Hvis vi taper kampen vil alle bli sinte. Det er kanskje greit å tape for Haaland, men folket vil ikke akseptere et tap mot dette laget, fastslår han.