– Jeg trodde jeg hadde kontroll (på oppløpet), men det skal man ikke tro. Jeg har fått et kutt i låret, men heldigvis klarte jeg å stille til start, sier Falla, som håper alt går bra med den svenske sprintrivalen.

Nilsson tok seg til låret etter å ha kastet beinet over mållinjen i semifinalen. Bildene viser hvordan svensken må ut i full strekk i kampen om hundredelene.

Smerten kom umiddelbart, forteller Sveriges fysioterapeut Marcus Bystedt til NRK. Likevel ønsket Nilsson å gå finalen, men støtteapparatet måtte si nei.

Det er kun én måned til VM-start i Seefeld, og det store spørsmålet er om mesterskapet nå står i fare for sprintfavoritten.

– Jeg kan ikke si noe om det. Vi må se etter tre-fire dager, sier Bystedt, som påpeker at Nilsson må undersøkes nærmere.

Tok ingen sjanser

Alt lå til rette for en superduell mellom sprinterne som er antatt best i verdenscupsirkuset. Og allerede i semifinalen kom den første duellen mellom de to. Den ble uhyre jevn, men Nilsson var ett tidel foran Falla. I Nilssons innslag over målstreken ble hun liggende en stund og noe var tydelig galt.

Den svenske landslagsledelsen melder at Nilsson har fått en strekk i beinet, og skal undersøkes av en lege på hotellet. Forhåpentligvis er det bare en lettere strekk som gjør at hun ikke må være lenge borte fra konkurranse, sier SVT's langrennsekspert Mathias Fredriksson.

Ifølge NRK-kommentator Jann Post forsøkte det svenske teamet å gi Nilsson varmebehandling, men falt ned på at de ikke ønsket å ta noen sjanser med sitt sprint-ess bare en drøy måned før VM starter med nettopp sprint i Seefeld.

Falla med etterlengtet jubel

I finalen var Falla helt overlegent sterkest. Hun vant sitt første sprintrenn siden mars 2018. Da vant hun i Drammen. Hun har ikke vært på pallen siden.

Falla var for øvrig eneste norske innslag i sprintfinalen.

Kathrine Harsem var blant de norske jentene som tok seg videre fra prologen, men som før kvartfinalene ble syk og reiser hjem fra Otepää. Anne Kjersti Kalvå og Mari Eide var litt for langt bak i kvartfinalen, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen falt i siste sving i sin kvartfinale og røk dermed ut til slutt.

I semifinalen var det også stopp for Anne Svendsen og Ane Appelkvist Stenseth.

Men selv om de norske jentene røk ut i tur og orden, sikret altså Falla en etterlengtet norsk seier for de norske damene i sprint.